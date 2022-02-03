02.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус відреагував на рішення деяких країн скасувати карантинні обмеження через зменшення агресивності коронавірусу. Він закликав уряди цих країн все одно запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами. «Ми занепокоєні тим, що у деяких країнах з'явилася інформація про те, що через вакцинацію, високу заразність «Омікрону» та меншу тяжкість перебігу хвороби запобігання передачі більше неможливе та непотрібне», – сказав глава ВООЗ. Він пояснив, що попри меншу агресивність «Омікрону» запобігати поширенню коронавірусу все одно потрібно, щоб запобігти збільшенню кількості смертей. Глава ВООЗ зазначив, що наразі передчасно оголошувати про перемогу над коронавірусом, оскільки вірус продовжує мутувати. «ВООЗ відстежує чотири підвиди варіанту «Омікрону», що викликають занепокоєння, включаючи BA.2. Цей вірус продовжуватиме розвиватися, тому ми закликаємо країни продовжувати тестування, спостереження та визначення послідовності», – додав він.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомив, що підвид «Omicron BA.2», ймовірно, матиме такий самий ступінь тяжкості перебігу захворювання, як і початковий штам. «Дивлячись на інші країни, де BA.2 зараз обганяє BA.1 Omicron, ми не бачимо більших показників госпіталізації, ніж очікувалося», – заявив лікар Борис Павлін із Групи реагування ВООЗ на COVID-19. На основі даних з Данії, першої країни, де BA.2 перевершив у поширенні BA.1, здається, що немає жодної різниці в тяжкості перебігу захворювання, хоча BA.2 може замінити BA.1 у всьому світі, додав Павлін. Коментарі ВООЗ з'явилися тоді, коли підваріант BA.2 почав замінювати найпоширеніший «оригінальний» підваріант BA.1 Omicron у таких країнах, як Данія. Вакцини також продовжують забезпечувати аналогічний захист від різних форм «Omicron», додав Павлін. За словами Павліна, підваріант вже домінує на Філіппінах, у Непалі, Катарі, Індії та Данії: «Вакцинація надійно захищає від тяжких захворювань, зокрема для Omicron. BA.2 швидко замінює BA.1.»

Кілька десятків тисяч тонн медичних відходів, що з’явилися під час боротьби з коронавірусом COVID-19, потенційно загрожують здоров’ю людей та довкіллю, ідеться у доповіді ВООЗ. Відповідно до глобального аналізу ВООЗ ситуації з медичними відходами в контексті коронавірусу, у період із березня 2020-го до листопада 2021 року в рамках спільної надзвичайної ініціативи ООН було закуплено близько 87 тис. тонн засобів індивідуального захисту для допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Очікується, що більшість цих засобів була використана і стала відходами. Це лише приблизна оцінка масштабу проблеми відходів, пов’язаних із коронавірусом. У світі було закуплено близько 140 млн наборів для проведення тестів на COVID-19, і вони мають потенціал створити 2,6 тис. тонн неінфекційних відходів та 732 тис. літрів хімічних відходів. Також у всьому світі загалом було поставлено близько 8 млрд доз вакцин, що може призвести до появи 144 тонн додаткових відходів: використаних голок, шприців і контейнерів. Водночас наразі близько 30 % медичних закладів не мають обладнання для оброблення стандартних медичних відходів, не кажучи вже про додаткові відходи, пов’язані з COVID-19.

Королівство Данія

За даними Національного інституту сироваток, падіння показників зараження показує, що епідемія досягла піку в декількох регіонах Данії. Старший епідеміолог Інституту Т. Г. Краузе назвала це «ідеальним часом» для зняття всіх обмежень з сьогоднішнього дня, але попередила, що інфекція може продовжувати зростати в районах, де вірус був менш контрольованим.

Данія стала першою країною Європейського Союзу, в якій скасували усі обмеження, введені для стримання поширення COVID-19. З 1 лютого в країні відкриті нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях скасовано. Залишаються чинними лише обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію. Понад 60 % жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80 % населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.

Королівство Іспанія

Регіональний уряд Каталонії анонсував скасування двох основних коронавірусних обмежень, які залишались чинними – щодо нічних клубів та шкіл. Нічним клубам дозволять відкритися з 11 лютого без обмеження на кількість гостей та без зобов’язання перевіряти їхні ковід-сертифікати. Наприкінці лютого мають скасувати більшість протиепідемічних заходів, які діяли у школах. У вівторок каталонська асоціація лікарів-педіатрів рекомендувала скасувати вимогу носіння масок у класах, відмовитись від практики «груп-бульбашок» і масового тестування та діяти щодо Covid-19 так, як щодо типових ГРВІ. На думку лікарів, достатньо просити залишатися вдома хворих учнів із симптомами та дозволити їм повертатися до класів, коли ознаки хвороби минають. В уряді Іспанії готуються після поточної хвилі епідемії відстежувати Covid-19 за тією ж системою, як звичайний грип. Остання хвиля епідемії коронавірусу стала для Іспанії рекордною, як і для всіх країн Європи, у пікові дні країна з населенням 47,3 млн реєструвала близько 160 тисяч випадків за добу. Суттєвого зростання кількості смертей при цьому не сталося. Добовий приріст заражень вже поступово спадає.

Італійська Республіка

Уряд Італії продовжив обов’язкове використання масок для обличчя на вулиці та закриття клубів на десять днів. Прем'єр-міністр Маріо Драгі має намір зберегти обмеження для стримування поширення інфекцій COVID-19. В Італії кількість випадків COVID дещо зменшується порівняно з груднем, хоча нещодавно було зареєстровано велику кількість смертей. 31 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про 57 715 нових випадків зараження та 349 померлих.

Королівство Норвегія

Норвегія негайно скасує більшу частину своїх заходів щодо карантину проти COVID-19, оскільки сплеск випадків коронавірусної інфекції навряд чи поставить під загрозу діяльність служби охорони здоров'я, заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Ресторанам знову буде дозволено подавати алкоголь після 11 години вечора, робота з будинку більше не буде обов'язковою, а обмеження у 10 відвідувачів у приватних будинках буде знято. Оголошення вийшло за подібними рішеннями сусідньої Данії та інших європейських країн, включаючи Велику Британію, Ірландію та Нідерланди, які послабили або зняли обмеження за останні тижні. У грудні Норвегія ввела частковий карантин для боротьби з варіантом коронавірусу «Omicron», що швидко поширюється. Знімаючи більшість обмежень, країна збереже основні заходи соціального дистанціювання, вимагаючи, щоб люди трималися на відстані не менше одного метра один від одного і носили маску в людних місцях, що, як і раніше, заважає роботі таких підприємств, як нічні клуби та деякі розважальні заклади. «Ми не знаємо, чи це початок кінця пандемії», – повідомив прем'єр, додавши, що можливе посилення карантину в майбутньому.

Румунія

Мандрівники, які прибувають до Румунії без COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту, мають перебувати на карантині лише п’ять днів, незалежно від того, звідки вони прибули. Відповідні правила ухвалив уряд. Ті, хто не пред’явить «зелену перепустку» ЄС або інші документи, які підтверджують, що вони були вакциновані за повною схемою, хворіли протягом останніх шести місяців або у них був негативний тест, проведений за останні 72 години, мають перебувати на п’ятиденному карантині. Тривалість карантину також скорочується до п’яти днів для безпосередніх контактів з людьми з позитивним тестом. Від карантину звільняються лише люди, які хворіли на COVID-19 протягом останніх 90 днів, оскільки навіть вакциновані люди мають перебувати на ізоляції, якщо вони безпосередньо контактують з інфікованою людиною.

Французька Республіка

З 2 лютого Франція, на тлі все ще високого рівня нових захворювань на Covid-19, дещо послаблює протиепідемічні заходи в країні. Це відбувається згідно з графіком пом’якшення медичних заходів охорони здоров’я. З 2 лютого скасовується обов’язкове носіння масок на вулиці. Також скасовується застосування вимірювальних приладів у місцях, де публіка сидить (стадіони, концертні зали, театри тощо), водночас для доступу до цих місць носіння маски та надання вакцинної перепустки залишається обов’язковим. Крім того, дистанційна робота (принаймні три дні на тиждень) більше не є обов’язковою, проте вона рекомендована для компаній, які можуть її застосовувати.

Чеська Республіка

Державний інститут охорони здоров'я Чехії підтвердив появу в країні штаму коронавірусу BA.2. За останній тиждень у тестах було виявлено близько півтора відсотка цього штаму.

Оскільки BA.2 переважає у Данії та Швеції, його називають «скандинавським». Британські медики вважають, що він проникнув до Європи з Індії. Раніше вчені вважали BA.2 варіантом «Омікрону», проте з філогенетичного погляду їх спорідненість не підтвердилася.

З 1 лютого в Чехії розпочинається онлайн-реєстрація на щеплення з березня від Соvid-19 вакциною виробництва компанії Novavax. Вона призначена для людей віком від 18 років. Novavax діє за іншим принципом, ніж вакцини, які досі пропонувалися в країні, будучи субодиничною білковою вакциною. Частина препарату виробляється на території Чехії.

Грузія

Уряд Грузії скасував «зелені» ковід-паспорти. Рішення було прийнято через швидке поширення штаму коронавірусу «Омікрон» і легкі симптоми хвороби у тих, хто заразився. Система обліку вакцинації та проведення тестів продовжить працювати і ті громадяни, яким «зелений паспорт» необхідний для поїздки за кордон, як і раніше зможуть використовувати цей механізм. Документ, у якому був вказаний ковід-статус володаря – вакцинація або результати тестів на коронавірус, був обов'язковим з 1 грудня 2021 року для відвідування громадських місць: ресторанів, кафе, барів, розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, казино, спа-центрів, готелів, спортзалів, канатних доріг гірськолижних курортів. «Зелений» статус громадянин отримував безстроково – після повного курсу проходження вакцинації від коронавірусу або в разі офіційної реєстрації після перенесеного коронавірусу, а також на певний час – у разі негативної відповіді на тест на наявність коронавірусу.

США

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США схвалило вакцину Spikevax проти COVID-19 виробництва компанії ModernaInc., ідеться у повідомленні компанії. Її рекомендовано використовувати для осіб віком від 18 років. «Наша вакцина проти COVID-19 була направлена сотням мільйонів людей у всьому світі для захисту людей від зараження, госпіталізацій та смерті», – заявляє генеральний директор Moderna Стефан Бансель. З 18 грудня 2020 року ця вакцина була доступна лише для екстреного застосування. До цього моменту повне схвалення FDA отримала лише вакцина від COVID-19 компанії Pfizer, процес схвалення вакцини виробництва компанії Johnson&Johnson продовжується.

Королівство Марокко

Уряд Марокко оприлюднив правила, які набудуть чинності 7 лютого, для перетину кордонів королівства в умовах пандемії. Влада країни прийняла рішення відкрити кордони та відновити пасажирське авіасполучення із зовнішнім світом з 7 лютого. Воно було зупинено 29 листопада 2021 року через поширення штаму «Омікрон». Охочі потрапити на територію Марокко мають пред'явити документ про вакцинацію від коронавірусу та негативний результат ПЛР-тесту, зробленого менш ніж за 48 годин до посадки в літак. Крім того, пасажирам після прибуття до будь-якого з аеропортів королівства належить зробити експрес-тест.

Источник: szru.gov.ua

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