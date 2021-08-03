02.08.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Молоді мешканці Великобританії, які вирішили зробити щеплення від коронавірусу, зможуть безкоштовно доїхати до пункту вакцинації на таксі, отримати у подарунок піцу або знижку на доставку їжі додому. Британське міністерство охорони здоров'я і соціальних справ повідомило, що ці та інші ініціативи, що готуються, покликані збільшити кількість вакцинованих серед молодих людей.

Естонська Республіка

Естонські вчені створили спрей від коронавірусу, який, за заявою розробника, захищає від усіх видів штамів, які викликають найбільше занепокоєння. Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від первинного штаму, так і від штаму "дельта" індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів. Рішення, що дозволяє виробляти і продавати спрей під назвою BioBlock, було прийнято Департаментом здоров'я Естонії на підставі висновку групи експертів. З юридичної точки зору – це не лікарський засіб або медичний пристрій, але інформація про продукт і інформація на упаковці узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

Словацька Республіка

Грошова лотерея для людей, що пройшли вакцинацію від коронавірусу, стартувала 1 серпня у Словаччині. Вона буде проводитися щотижня до кінця жовтня. Призовий фонд кожного розіграшу становить €2 млн. Максимальна сума виграшу – €100 тис., мінімальна – €1 тис. Зареєструватися для участі на спеціальному сайті міністерства фінансів можуть ті, хто отримав сертифікат про вакцинацію.

Федеративна Республіка Німеччина

З 1 серпня набули чинності жорсткіші умови в'їзду до країни. Відтепер усі мандрівники від 12 років повинні мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19. Правило діятиме не лише для іноземців, а й жителів Німеччини, які повертаються з інших країн. При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни матимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак.

З 1 серпня змінюється класифікація зон ризику стосовно захворюваності на COVID-19. Відтепер замість трьох залишається тільки дві категорії: зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику. Ті, хто повертається з цих зон, повинні зареєструватися на урядовому порталі. При в'їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов’язковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Невакциновані особи, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти на карантин, який, однак, можна припинити після п'яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус.

Для дітей віком до 12 років карантин триває п'ять днів. У Німеччині повністю вакциновано майже 53% населення, а першу дозу отримали 63%. Відповідно до результатів соціологічного опитування, 54% невакцинованих німців не бажають робити щеплення.

Сполучені Штати Америки

Американські фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna збільшують ціни на свої вакцини від коронавірусу на тлі зростання світового попиту. Ціна однієї дози вакцини Pfizer збільшилася з €15,5 до €19,5, а дози вакцини Moderna – з €19 до $25,5 (€21,5 за поточним курсом). Виробники домоглися перегляду первинних домовленостей про постачання 2,1 млрд доз препаратів в країни ЄС до 2023 року після того, як їх вакцини показали вищу ефективність у порівнянні зі значно дешевшими вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Держава Ізраїль

Ізраїль має намір утилізувати близько 80 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, термін придатності яких закінчився опівночі 1 серпня. Вартість вакцин Pfizer-BioNTech становить 1,8 мільйона доларів. Pfizer відмовилася подовжити термін придатності.

Ісламська Республіка Іран

На даному етапі 28 із 31 провінції країни знаходяться в «червоній» зоні, три провінції – у «помаранчевій».

Китайська Народна Республіка

Китайські ЗМІ повідомляють про підтвердження безпеки використання аерозольної вакцини Ad5-nCoV від COVID-19 за підсумками першої фази клінічних досліджень. Вона була розроблена Академією військово-медичних наук КНР спільно з госпіталем Чжуннань університету Уханя.

Источник: szru.gov.ua

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