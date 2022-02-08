07.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Італійська Республіка

Вищий інститут здоров'я Італії опублікував звіт, згідно з яким у нещеплених від COVID-19 ризик летального результату у 25 разів вищий порівняно з тими, хто повністю вакцинувався (і отримав бустерну дозу). Відповідно до звіту, нещеплені виявляються у відділеннях інтенсивної терапії частіше щеплених у 27 разів.

Португальська Республіка

Ризик госпіталізації людей, які заразилися штамом COVID-19 «Омікрон», нижчий на 75 %, ніж за зараження іншими штамами коронавірусу, зокрема, «Дельтою» – заявили португальські вчені.

Грузія

За оцінками директора Національного центру контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе, епідситуація в Грузії перебуває на піку. Добова кількість інфікованих коливається в межах 18-24 тисяч. Водночас прогнозується, що смертність має поступово знизитися. Загалом відсотковий показник потреби у госпіталізації серед активних випадків серйозно скоротився – коливається в межах 3 %, що вказує на те, що «Омікрон», порівняно з «Дельтою», протікає легше.

Ісламська Республіка Іран

На нинішньому етапі 17 із 31 провінції Ірану перебувають у «червоній», 12 – «помаранчевій», 2 – «жовтій» зоні. Як повідомило міністерство охорони здоров’я Ірану, в цих зонах продовжується закриття шкіл і дитячих садочків.

Держава Катар

З метою перезапуску економіки Катару вживаються заходи з відродження функціонування національної компанії «Qatar Airways». Зокрема, з 2 березня катарський авіаперевізник розпочинає виконання регулярних рейсів (чотири рази на тиждень) між Дохою та Кано (Нігерія). Відновлення повноцінної діяльності «Qatar Airways» розцінюється катарською владою як один із важливих кроків з розвитку економіки емірату та відродження міжнародним аеропортом «Хамад» статусу великого регіонального транспортного хабу.

Королівство Саудівська Аравія

З 09.02.2022 усі особи, які в’їжджають у КСА, незалежно від статусу імунізації, мають надати негативний ПЛР-тест або негативний тест на антиген COVID-19, виданий не раніше ніж за 48 годин з дати вильоту або в’їзду в Королівство, за винятком дітей до 8 років.

Індійська Республіка

Офіційна кількість померлих від COVID-19 в Індії перевищила 500 тисяч людей. За словами аналітиків, цей рівень було перевищено ще минулого року, але він був прихований. Згідно з офіційними даними, в країні, яка посідає четверте місце за кількістю смертей у світі, до липня 2021 року після руйнівного спалаху варіанту коронавірусу «Дельта» було зареєстровано 400 тисяч смертей. Аналітики вважають, що цифри є набагато вищими. «Наше дослідження з використанням трьох різних баз даних виявило три мільйони смертей від COVID в Індії до середини 2021 року», – заявив співавтор дослідження Чинмай Тумбе. Минулого місяця уряд Індії відхилив дослідження як необґрунтоване. Тоді влада зазначила, що є надійна система реєстрації народжень і смертей. У штатах Індії реєструють випадки смерті від COVID після зіставлення даних зі своїх округів. За останні місяці кілька штатів оновили дані про кількість смертей, деякі з них під тиском Верховного суду країни. Здебільшого влада заявляла про затримки з реєстрацією та інші адміністративні помилки. Індія на цей час переживає третю хвилю коронавірусу через штам «Омікрон», який уже передається в суспільстві, хоча федеральні чиновники кажуть, що більшість випадків захворювання є легкими. Минулого місяця уряд пом'якшив норми тестування і наказав штатам відмовитися від обов'язкового тестування для контактів з підтвердженими випадками.

Алжирська Народна Демократична Республіка

З огляду на зменшення позитивних випадків захворювання на коронавірус в Алжирі, генеральний директор Алжирського Інституту Пастера Ф. Деррар було повідомив, що країна досягла піку четвертої хвилі Covid-19, а погіршення епідеміологічної ситуації залишилося позаду. Водночас, за його словами, в Алжирі 93% зареєстрованих випадків зараження пов’язані зі штамом «Омікрон», ще 7 % належать до «Дельта»-варіанту коронавірусу, який усе ще залишається вкрай небезпечним. Високий рівень вакцинації є одним із чинників, що сприяє остаточному виходу з епідеміологічної кризи. Станом на сьогодні в АНДР рівень вакцинації досяг 30 % цільової категорії.

За повідомленням президента Національної спілки лікарів громадського здоров’я (Snpsp) Л. Мерабета, на тлі поширення в країні епідеміологічної кризи, що потребує максимальної мобілізації медичного персоналу, понад 1 200 алжирських лікарів різних спеціальностей склали відповідні іспити та готуються виїхати для подальшої практики до Франції. Серед чинників, які змушують алжирських лікарів шукати кращу роботу закордоном, слід віднести недосконале пенсійне законодавство, а також відсутність конкуренції в державних лікарнях, що призводить до збільшення робочих місць у приватних секторах.

Китайська Народна Республіка

На Олімпіаді у Пекіні за минулу добу виявили 10 нових випадків коронавірусу. З них 6 належать спортсменам та членам збірних, 4 – іншим особам, пов'язаним із проведенням змагань. Усього з 23 січня на Іграх виявлено 363 позитивних випадки на коронавірус. Усі особи, пов'язані з Олімпійськими іграми, повністю відокремлені від зовнішнього оточення.

Малайзія

З огляду на тенденцію до подальшого зростання рівня контагіозності вірусу Covid-19 (число R-naught), середнє значення якого зараз становить 1,2, генеральний директор МОЗ Малайзії д-р Нур Хішам Абдулла прогнозує збільшення щодобового інфікування коронавірусом понад 22 тис. до кінця березня п. р.

США

Фахівці з Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету дійшли висновку, що COVID-19 негативно впливає на ріанодинові рецептори, які відповідають за утворення нейрофібрилярних клубків (скупчення білка, які виявляють у мозку за хвороби Альцгеймера). За словами експертів, дефектні ріанодинові рецептори залучені до різних патогенних процесів, починаючи від захворювань серця та легенів і закінчуючи реакцією мозку на стрес та хворобу Альцгеймера. «Ми виявили ці пошкоджені рецептори не тільки в серцях і легенях померлих від COVID-19 пацієнтів, а й у їхньому мозку», – пояснив керівник програми, доктор медичних наук Ендрю Маркс. Дослідники дійшли висновку, що імунна відповідь організму після важкої форми COVID-19 викликає запалення у головному мозку, що призводить до дисфункції ріанодинових рецепторів.

Источник: szru.gov.ua

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