08.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Генеральний директор ВООЗ Т. А. Гебрейєсус вважає, що світ відчуватиме наслідки пандемії коронавірусу протягом десятиліть. «Вплив цієї пандемії відчуватиметься десятиліття, особливо серед найбільш уразливих груп», – сказав Гебрейєсус. За його словами, що довше тягнеться пандемія, то серйознішими будуть її наслідки.

Республіка Болгарія

У Болгарії можуть скасувати так звану «зелену перепустку» до березня, оскільки її політична ціна стає занадто високою для нового уряду. Радник прем'єр-міністра з питань пандемії професор Радка Аргірова прогнозує, що пік активності «Омікрону» в Болгарії припаде на період з 8 по 10 лютого, після чого «зелений сертифікат» може бути скасовано. Вірусолог повідомила, що «зелену перепустку» скасують, коли кількість зайнятих ліжок у реанімаціях впаде нижче 5 %. А це може статися протягом наступних шести тижнів. Дані минулого тижня показують зниження кількості нових інфекцій майже до 8 тисяч на день. Проте реальна кількість може бути втричі вищою, оскільки більшість заражених не проходять тестування. Болгарія має найнижчий відсоток вакцинованих громадян ЄС (30 %) і посідає друге місце за кількістю смертей від COVID на душу населення у світі після Перу.

Королівство Данія

Центр інфекції перемістився на північ Данії. Регіон Великого Копенгагена найбільше постраждав від вірусу в новому році, проте зараз центр перемістився у міста на півночі регіону Ютландія, які мають найвищі показники зараження. За інформацією глави Центру «PandemiX» в Університеті м. Роскільде професора Л. Сімонсен, епідемія досягла піку в деяких районах, особливо в регіоні м. Копенгаген, який близький до отримання колективного імунітету.

Естонська Республіка

В Естонії з 7 лютого дітям і підліткам віком до 18 років більше не потрібно йти на самоізоляцію після близького контакту з носієм коронавірусної інфекції, – повідомили у Департаменті здоров'я країни з посиланням на рішення уряду. Новий захід пов'язаний із поступовим пом'якшенням коронавірусних обмежень, обіцяним Кабінетом міністрів. З 14 лютого планується скасувати внутрішньодержавне використання ковід-сертифікатів для неповнолітніх, а з 21 лютого – для всіх жителів країни. Уряд іще раз вивчить питання щодо скасування ковід-сертифікатів для дорослих 17 лютого 2022 року.

Республіка Польща

В уряді Польщі допускають скорочення терміну самоізоляції для людей, у яких підтвердили COVID-19, з десяти до семи днів, – повідомив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.

Португальська Республіка

З 7 лютого Португалія спрощує в'їзд до країни. Відтепер не потрібно пред'являти негативний результат тестування для власників європейських COVID-сертифікатів.

Федеративна Республіка Німеччина

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах передбачає, що послаблення коронавірусних обмежень у країні можна очікувати за кілька тижнів. «Думаю, ми почнемо вводити послаблення до Великодня (17 квітня)», – сказав він. При цьому умовою зняття обмежень має стати досягнення хвилею заражень «Омікрону» свого піку до середини лютого.

Королівство Швеція

Влада Швеції знімає заборону на в'їзд до країни. Жителі країн Північної Європи, ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) можуть в'їжджати до Швеції без ковід-паспортів. Для інших країн заборону на в'їзд продовжено до 31 березня.

Арабська Республіка Єгипет

За інформацією в. о. міністра охорони здоров‘я та народонаселення Єгипту Халеда Абдель-Гаффара, республіка отримала чергову партію вакцини від коронавірусу Astra Zeneca в кількості 338 800 доз від Німеччини.

Країна й надалі працює над розширенням кампанії вакцинації 70 % населення до другої половини 2022 року.

Федеративна Республіка Бразилія

Ситуація з поширенням у Бразилії штаму «Омікрон» коронавірусної інфекції нового типу викликає тривогу, вважає глава МОЗ країни Марселу Кейрога. «Ситуація з випадками «Омікрону» тривожна. Минулого тижня ми бачили зростання нових випадків. Навантаження на систему охорони здоров'я зросло. Проте немає пропорційного збільшення кількості смертей порівняно із захворюваністю, схоже, що захворювання переноситься у легшій формі», – зазначив міністр.

Республіка Панама

Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Панами, через місяць після початку процесу вакцинації від COVID-19 дітей від п'яти до 11 років по всій країні на сьогодні понад 27 % дитячого населення вже отримали першу дозу препарату американської компанії Pfizer. Представники охорони здоров'я наголосили, що до початку навчального року батьки мають зробити своїм дітям другу дозу вакцини від COVID-19. У міністерстві також нагадали, що програма імунізації триває протягом тижня у лікарнях, поліклініках та спеціальних пунктах, створених, зокрема, у найважливіших торгових центрах. Навчальний рік на території Панами розпочнеться 7 березня в очній формі.

Республіка Індонезія

Індонезія посилить соціальні обмеження в Джакарті і на Балі, а також у двох інших містах на острові Ява, щоб стримати сплеск коронавірусної інфекції. В країні стався стрибок кількості випадків, викликаних варіантом коронавірусу «Омікрон»: у неділю було зареєстровано понад 36 тисяч випадків зараження, а коефіцієнт зайнятості ліжок у столичних лікарнях досяг 63 % порівняно з 45 % в січні. Старший міністр Кабінету Лухут Панджайтан, відповідальний за реагування на пандемію на Яві і Балі, оголосив про посилення соціальних обмежень в Джакарті, Балі, а також у місті Бандунг на Західній Яві і Джокьякарті в Центральній Яві. Відповідно до нових правил супермаркети, торговельні центри та ресторани працюватимуть до 60 % заповненості, а молитовні будинки – до 50%. Міністр охорони здоров'я Буді Гунаді Садикін також заявив, що в трьох провінціях, включаючи Джакарту, Бантені та Балі, рівень зараження вже перевищив рівень, що спостерігався під час хвилі, викликаної варіантом «Дельта» в липні минулого року, але рівень госпіталізацій залишався відносно низьким. Офіційні особи Індонезії попередили, що сплеск випадків може не досягти піку до кінця лютого.

Республіка Корея

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав більше клінік приєднатися до боротьби зі штамом «Омікрон», оскільки в країні щодня виявляють рекордну кількість інфікованих коронавірусом. За словами президента, «бустерні» щеплення, противірусні препарати та нижчий рівень важкості захворювання за штаму «Омікрон» можуть зменшити небезпеку для населення. Глава держави висловив припущення, що країна зможе подолати складну епідемічну ситуацію, якщо все населення виконуватиме рекомендації медиків. Він також наголосив на тому, що штам «Омікрон» може стати останньою перешкодою перед поверненням країни до звичайного повсякденного життя.

Источник: szru.gov.ua

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