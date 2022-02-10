09.02.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ЄС

Щеплення проти COVID-19 для підлітків забезпечують дуже високий рівень захисту від інфекції та хвороби, зокрема і її важкої форми. При цьому під час розгляду питання щодо введення бустерних доз слід враховувати й інші аспекти, повідомив Європейський центр профілактики та контролю за захворюваннями (ECDC) з посиланням на звіт про ефективність вакцини проти COVID-19.

Республіка Болгарія

Під час масштабної акції, проведеної співробітниками Головного управління національної поліції Болгарії, в низці медичних центрів Софії виявлено понад 3 тисячі підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та близько 300 довідок про проведення відповідних ПЛР-тестів. Фальшиві документи призначалися для передачі пацієнтам зазначених установ. При цьому жодних відповідних даних про проходження щеплень від коронавірусу до єдиної комп'ютерної бази даних не вносилося. Повідомляється про затримання кількох лікарів і працівників середнього та молодшого медперсоналу. Ведеться слідство. У разі визнання провини затриманих осіб їм загрожують великі штрафи та ув'язнення.

Велика Британія

Біль у м'язах і суглобах, особливо в ділянці спини та плечей, може вказувати на зараження штамом коронавірусу «Омікрон», заявляють у Національній службі охорони здоров'я. Хворі, знаючи про неочевидні симптоми коронавірусної інфекції, можуть розпізнати хворобу на початковій стадії та розпочати лікування. Так, у тих, хто заразився, часто виникає поширений по тілу біль, він може приходити і йти. Біль може бути у плечах, шиї, спині, колінах та інших частинах тіла. Деякі пацієнти скаржаться на дивні відчуття, наприклад, оніміння чи поколювання, слабкість у руках чи ногах. Біль може відчуватися на самому початку зараження і проходити в середньому за два-три дні. Такими є дані найбільшої програми для вивчення та відстеження симптомів COVID-19 – ZOE COVID Symptom Study. У дітей біль може зберігатися до чотирьох діб, а у людей старше 65 років – до восьми днів. М'язовий біль може бути дуже виснажливим, особливо у поєднанні зі втомою, зазначають фахівці. «Деяким людям цей м'язовий біль заважає виконувати повсякденні завдання».

Королівство Данія

Услід за рішенням Швеції щодо відміни з 8 лютого п. р. масового тестування населення деякі данські інфекціоністи стверджують, що таке рішення незабаром буде прийняте і в Данії.

На думку професора кафедри клінічної медицини Орхуського університету Е. Петерсена, розгорнута інфраструктура для тестування більше не стосується боротьби з епідемією, оскільки суспільство повністю відкрите, і більше не рекомендується ізолюватися особам з-поміж тісних контактів хворого, у яких немає симптомів.

Королівство Іспанія

У лікарні Труета у Жироні розпочалося введення вакцини від COVID-19, розробленої іспанською лабораторією Hipra. Вакцина була введена першим добровольцям, які беруть участь у третій стадії досліджень, дозволеній раніше Іспанським агентством з лікарських засобів і медичних виробів. Це останній крок перед остаточним затвердженням, що дозволяє продаж препарату. Широке використання вакцини почнеться після отримання гарної переносимості, відповідного профілю безпеки та потужної відповіді проти варіантів, включаючи «Омікрон».

Італійська Республіка

Італія зняла обмеження, що вимагало носіння масок на відкритому повітрі, при цьому уряд прагне підвищити ліміти відвідуваності на стадіонах. Згідно з новими правилами, з 11 лютого принаймні до 31 березня захисні маски необхідно буде носити лише у місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях. Із 1 березня підніметься рівень відвідуваності до 75 % місткості для відкритих стадіонів та 60 % для критих.

Латвійська Республіка

Державне агентство ліків Латвії визнало із застереженням, що один смертельний випадок у Латвії «імовірно пов'язаний» із вакцинуванням AstraZeneca. Агентство оцінило 22 повідомлення про смерть невдовзі після вакцинації від Covid-19, і 21 випадок не був підтверджений як пов'язаний із вакцинацією. Співробітники агентства вкрай делікатно дійшли висновку, що «причинно-наслідковий зв'язок між змінами, виявленими під час патологічного дослідження, та використанням вакцини AstraZeneca є правдоподібним». Відомо, що померлий був від 55 до 60 років. Щеплення було зроблено у квітні 2021 року, а смерть настала на сьомий день після отримання першої дози AstraZeneca. Ідеться про дуже рідкісний побічний ефект вакцини AstraZeneca – тромбоз.

Французька Республіка

Держсекретар МЗС Франції Клеман Бон заявив, що цього тижня можуть з'явитися нові правила, пов'язані із полегшенням в'їзду до ЄС вакцинованих. «Ми над цим працюємо на рівні Франції та Європи. Це буде полегшення режиму». Він також зазначив, що найближчими днями в республіці може бути оголошено відміну тестів для вакцинованих осіб після прибуття до Франції.

Федеративна Республіка Німеччина

У Німеччині залишилося лише кілька тижнів до набуття чинності нового правила з вакцинації: з 15 березня щеплення від COVID-19 стане обов'язковим для всіх працівників клінік, медичних закладів та будинків для людей похилого віку. Відмова від вакцинації з будь-якої причини буде основою недопущення до роботи. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер поки не хоче вводити обов'язкову вакцинацію у своїй федеральній землі. Лідер ХДС Фрідріх Мерц також закликав зупинити набуття чинності нової вимоги по всій країні. Проте у керівництві СДПН ці заклики зустріли різку критику. «Бундестаг і Бундесрат вирішили запровадити обов'язкові щеплення для установ з метою захисту особливо вразливих людей. Ось чому це правило має бути застосоване вже зараз», – заявила лідер партії Заскія Ескен.

Штам «Омікрон» не може бути останнім варіантом нового коронавірусу, оскільки хворих зараз дуже багато, – заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах. За його словами, спостерігається високий рівень захворюваності на COVID-19, а це означає найкращі умови для подальшого розвитку вірусу. З епідеміологічного погляду немислимо, що за такої великої кількості інфекцій вірус не мутуватиме. «Те, що пандемія закінчиться на «Омікроні», виключено. Ми можемо лиш сподіватися, що нові мутації будуть невинними».

Канада

Канадська провінція Саскачеван стала першим регіоном країни, який оголосив терміни закінчення дії коронавірусних обмежень, – повідомив глава регіону Скотт Мо. З 14 лютого у провінції перестане діяти режим паспортів вакцинації. Масковий режим усередині приміщень зберігатиметься до кінця лютого. Як зазначив Мо, «паспорти вакцинації були дієвою політикою, але вона себе віджила».

Сполучені Штати Америки

У п'ятьох штатах США через зниження рівня захворюваності на COVID-19 мають намір пом'якшити вимоги щодо обов'язкового носіння медичних масок.

За словами губернатора штату Нью-Джерсі Філа Мерфі, вивчення останніх даних про темпи вакцинації та захворюваності дає змогу прийняти рішення про відміну носіння масок у школах, що є не оголошенням перемоги, «а визнанням того, що ми можемо відповідально з цим жити».

У штаті Делавер вимогу про обов'язкове носіння масок у приміщеннях скасовують з 11 лютого, у школах – наприкінці березня. У штаті Орегон ці обмеження планують скасувати до квітня. У густонаселеному штаті США – Каліфорнії – вимога носити маски у приміщеннях перестане діяти з 14 лютого, але ще збережеться для шкіл.

Губернатор штату Коннектикут Нед Ламонт залишив ухвалення рішення про маски на розсуд місцевої влади, але сам висловився за відміну маскових обмежень, рекомендувавши зробити це у штаті одночасно 28 лютого. «Настав час сказати, що ми вже не на тому рівні, коли носіння масок було обов'язковим. Кожен мер може приймати це рішення самостійно».

Штат Нью-Йорк поки не готовий до звільнення від масок через недостатні темпи вакцинації серед дітей і підлітків.

Американська компанія Johnson & Johnson зупинила виробництво простої в застосуванні і відносно недорогої вакцини від коронавірусу. Виробнича лінія в голландському Лейдені була зупинена ще наприкінці минулого року, щоправда, за кілька місяців виробництво відновиться, але точні дати невідомі. Також немає даних про запаси вже вироблених партій на складах. Є інформація, що Johnson & Johnson почала виробництво експериментальної, але потенційно прибутковішої вакцини. При цьому компанія вже значно відстала від графіку постачання дешевої вакцини в країни, що розвиваються, які не можуть собі дозволити закупівлю дорогих вакцин.

Китайська Народна Республіка

Китайські вчені розробили експрес-тест на коронавірус COVID-19 у вигляді електромеханічного датчика, який визначає наявність вірусу так само точно, як ПЛР-тест.

У Гонконгу через спалах COVID-19 запровадять нові карантинні обмеження. Голова адміністрації Керрі Лем заявила, що відтепер буде заборонено збиратися більше, ніж по двоє, а також сидіти поруч у ресторанах, культурних закладах та в церквах. Через те, що азійський фінансовий хаб переживає найбільший спалах коронавірусу, чинні обмеження також продовжили до 24 лютого. Вони передбачають заборону на роботу ресторанів після 18-ї години. Також у країні не працюють спортзали й кінотеатри. Такі обмеження можуть призвести до подальшої ізоляції території, яка раніше була одним з найбільших транспортних та бізнес-хабів світу. Це може також призвести до погіршення економічної ситуації в Гонконзі та зростання інфляції.

Источник: szru.gov.ua

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