Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 96

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях, що увійшло в історію під назвою “Листопадового чину”. Внаслідок чого проголошено Західноукраїнську Народну Республіку.

На уламках Австро-Угорської імперії, що зазнала поразку у Першій світовій війні, поляки, чехи, словаки проголосили національні держави. Влада новопроголошеної Польщі заявила про включення Галичини до складу своєї держави. Зі згоди Антанти була створена Польська ліквідаційна комісія, яка мала б шляхом збройного виступу захопити владу у краї. Тим паче, що адміністративні посади у Східній Галичині займали поляки. Для реалізації цих планів на 1 листопада було заплановано приїзд комісії до Львова.

“Якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра візьмуть його поляки”, - емоційно виголосив Дмитро Вітовський (Сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник УГА, державний секретар військових справ ЗУНР) під час засідання Української Національної Ради та Військового Комітету увечері 31 жовтня.

31 жовтня представники Української національної ради та Центрального військового комітету на чолі із сотником Дмитром Вітовським зібралися у львівському Народному домі для прийняття рішення. Вітовський переконав зібрання негайно, не чекаючи приїзду ліквідаційної комісії, перебрати владу в місті на себе.

Військовий комітет перейменовано в Українську генеральну команду, яка стала керівним центром повстання. Штаб розташовувався у Народному домі.

Повстання розпочалося о 4–й годині ранку. Українські частини, які нараховували 60 старшин і 1400 вояків, зайняли ратушу, намісництво, головну пошту, вокзал, банк, летовище. Над ратушею і намісництвом підняли синьо–жовтий прапор.

Того ж дня Дмитро Вітовський відрапортував про те, що влада у Львові повністю перейшла до УНРади.

Майже безкровно українська влада була встановлена в Станіславі, Коломиї, Снятині, Жовкві. В деяких містах це відбулося завдяки збройним виступам місцевих жителів. Уже надвечір 1 листопада польські військові організації підняли повстання. Почалися вуличні бої. Попри утворення українського уряду та проголошення ЗУНР, збройне протистояння між Українськими Січовими Стрільцями та польськими вояками призвело до польсько-української війни.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4809

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вітренко йде з "Нафтогазу"
Сегодня 10:43    119
430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:30    79
Колишнього главу ДФС Насірова заарештували з можливістю внесення застави
Сегодня 09:54    137
Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу
Сегодня 09:43    143
ООН заявила, что россия опять соврала
Сегодня 09:31    170
Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану
Сегодня 09:09    187
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно
Сегодня 09:05    112
Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців - Залужний
Сегодня 08:59    106
У Бердянську підірвали «першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій» Павла Іщука. Про це пишуть ресурси, які обслуговують окупантів
Сегодня 08:48    123
РНБО закликають дотримуватись інформаційної тиші та вірити в ЗСУ
Сегодня 08:37    121
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 