1 ноября в Украину приедет Ангела Меркель

На следующей неделе в Украину приедет канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет Die Welt.

В ходе переговоров с президентом Петром Порошенко будут обсуждаться ситуация на Донбассе, реализация Минских соглашений и вопросы двухсторонних отношений.

Кроме того, Меркель встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, предыдущий раз Порошенко встречался с Меркель в мае 2018 года в немецком Аахене в кулуарах церемонии вручения международной премии имени Карла Великого французскому президенту Эммануэлю Макрону.

После этого они несколько раз общались по телефону, последний раз - 1 октября.

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