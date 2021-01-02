Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:07
Просмотров: 81

1 січня — старт кампанії декларування-2021 - НАЗК

1 січня — старт кампанії декларування-2021 - НАЗК

1 січня 2021 року розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.

Нагадуємо, як можливо отримати роз’яснення для заповнення декларації:

Зверніться до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі за консультацією. Їхні контакти можливо знайти за посиланням на мапі, яку ми розробили для вас у 2020 році: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh/.

Зателефонуйте до нашого Контакт-центру, створеного у 2020 році: +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Ознайомтеся з роз’ясненнями щодо заповнення декларацій у нашій базі знань за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/. Працює зручний пошук за ключовим словом.

Для отримання технічної допомоги щодо роботи з Реєстром зверніться за адресою support@nazk.gov.ua або заповніть форму зворотнього зв’язку на нашому вебсайті.

Зазначаємо, що через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, ви знову можете подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані в електронному вигляді в Реєстрі декларацій.

Ми також працюємо над подальшим спрощенням декларування у 2021 році та готуємо для вас нові довідкові матеріали, які стануть у нагоді під час заповнення декларацій. Щоби найпершими отримувати інформацію про нові сервіси, підписуйтеся на оновлення на нашому вебсайті та наш Telegram-канал (https://t.me/NAZK_gov_ua).

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій після модернізації
01.01.2021 10:44    132
«НАЗК встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року» – заступник Голови НАЗК
31.12.2020 10:34    121
НАЗК встановило численні порушення у звіті партії одного з кандидатів у мери Києва
31.12.2020 09:31    138
Здобутки та виклики 2020 року у сфері захисту викривачів корупції – підсумки від НАЗК та експертів ACREC
30.12.2020 08:27    126
Ще 6 проваджень за матеріалами НАЗК щодо високопосадовців закрито через Рішення КСУ
29.12.2020 07:03    135
Про надання роз’яснення щодо строків використання політичною партією коштів, отриманих на фінансування її статутної діяльності
26.12.2020 08:51    141
Позбавлення волі за брехню в декларації не передбачено — підписано відповідний закон
25.12.2020 07:57    155
Які корупційні схеми створюють умови для тіньового обігу землі? — аналітичний огляд НАЗК
24.12.2020 08:26    158
Держслужбовці зараховують доброчесність до ключових цінностей, — дослідження
22.12.2020 07:40    132
Зміни до законів України, що стосуються захисту боржників від колекторів, потребують уточнення – антикорупційна експертиза НАЗК
19.12.2020 09:03    184
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 