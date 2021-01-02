1 січня — старт кампанії декларування-2021 - НАЗК

1 січня 2021 року розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.

Нагадуємо, як можливо отримати роз’яснення для заповнення декларації:

Зверніться до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі за консультацією. Їхні контакти можливо знайти за посиланням на мапі, яку ми розробили для вас у 2020 році: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh/.

Зателефонуйте до нашого Контакт-центру, створеного у 2020 році: +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Ознайомтеся з роз’ясненнями щодо заповнення декларацій у нашій базі знань за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/. Працює зручний пошук за ключовим словом.

Для отримання технічної допомоги щодо роботи з Реєстром зверніться за адресою support@nazk.gov.ua або заповніть форму зворотнього зв’язку на нашому вебсайті.

Зазначаємо, що через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, ви знову можете подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані в електронному вигляді в Реєстрі декларацій.

Ми також працюємо над подальшим спрощенням декларування у 2021 році та готуємо для вас нові довідкові матеріали, які стануть у нагоді під час заповнення декларацій. Щоби найпершими отримувати інформацію про нові сервіси, підписуйтеся на оновлення на нашому вебсайті та наш Telegram-канал (https://t.me/NAZK_gov_ua).

Источник: nazk.gov.ua

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