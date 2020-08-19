10 кроків для реалізації концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» – рекомендації МОН

Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (булінгу) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» у закладах освіти в 2020/2021 навчальному році. Рекомендації надіслані департаментам освіти обласних та місцевих адміністрацій та розміщені на сайті МОН.

Так, у 2017-2019 роках у пілотних закладах освіти Донецької та Луганської областей відбулось моделювання концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (далі – Концепція) за підтримки ЮНІСЕФ. Заклади освіти – учасники моделювання Концепції продемонстрували значний прогрес щодо створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.

Концепція містить онлайн-інструмент «Експрес-оцінювання» для здійснення моніторингу актуального стану безпечного освітнього середовища та отримання інформації про рівень безпеки. Щоб скористатись онлайн-інструментом, закладу освіти необхідно зареєструватись за посиланням.

Для практичного впровадження Концепції в закладі освіти, керівнику закладу разом із вчителями рекомендовано зробити 10 кроків. Найперше – ознайомитися з Концепцією та ухвалити рішення щодо її доцільності у школі. Далі за детальними інструкціями рекомендацій організувати безпечний освітній процес.

Також для підвищення готовності вчителів до створення такого освітнього середовища закладам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано включити до програм підвищення кваліфікації вчителів навчальні модулі з питань безпеки.

Так, найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в закладах освіти є профілактика. Варто створити у школі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу.

Источник: mon.gov.ua

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