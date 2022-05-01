10 ознак маніпуляцій на темі війни

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3) Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5) Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6) Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14077

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