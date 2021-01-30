100% державних послуг будуть доступні в Дії, – Мінцифра

До 2023 року Мінцифра забезпечить технічні можливості, щоб 100% державних послуг були доступні на порталі та в мобільному застосунку Дія.

Міністерство цифрової трансформації будує цифрову державу і для досягнення своїх цілей має на меті за три роки перевести 100% державних послуг в онлайн. Це спростить життя українців та дозволить уникнути присутності держави в їхньому побутовому житті, прибере бюрократію та корупцію. А замість черг кіровоградці зможуть витрачати час на більш важливі речі.

Про це керівник проєкту Дія Мстислав Банік наголосив під час колективного інтерв’ю з регіональними журналістами Кропивницького і Кіровоградської області.

"Дуже часто на мою особисту Facebook-сторінку пишуть люди та пропонують зробити нові послуги, і, звісно, Мінцифра хоче задовольнити болі всіх українців щодо отримання державних послуг, але ми спираємося саме на їх релевантність. У нашої команди є статистика, де ми стежимо за тим, за якими послугами населення частіше за все звертається до державних органів, а також перевіряємо готовність інфраструктури для переведення послуг в онлайн. Наша мета – 100% державних послуг, доступні в Дії". - Мстислав Банік, керівник проєкту Дія

Також Мстислав Банік відповів на запитання журналістів щодо планів Мінцифри зі співпраці з регіонами та акцентував на тому, що одна з ключових цілей міністерства — 95% населення матимуть доступ до високошвидкісного інтернету по всій території України й Кіровоградська область не виключення. Під час колективного інтерв’ю Мстислав Банік наголосив про важливість цифровізації України та сприяння налагодженню конструктивного діалогу влади і громадськості.

"Крок за кроком наша команда працює над тим, щоб покриття високошвидкісним інтернетом було доступне не тільки у великих містах, а і в селах. Ми створюємо нові можливості для того, щоб кожен українець, навіть у найвіддаленіших регіонах країни, міг скористатися якісним інтернетом, а також застосунком Дія. За допомогою оновленого застосунку українці мають змогу отримувати доступ до своїх цифрових документів і в потрібних життєвих ситуаціях у кілька кліків поширювати їхні цифрові копії. Хочу наголосити, що Дія не тарифікується мобільними операторами і застосунком можна скористатися, навіть якщо у вас на залишку буде всього 1 мегабайт інтернету".

Зустріч відбулась у рамках спільного проєкту Українського кризового медіацентру та Естонського центру східного партнерства «Побудова демократичної стійкості в Україні шляхом зміцнення місцевих та регіональних ЗМІ», який фінансує Фонд Emerging Donors Challenge (USAID) та Міністерство закордонних справ Естонії за рахунок коштів з розвитку співпраці.

Источник: thedigital.gov.ua

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