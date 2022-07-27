$100 мільйонів на підготовку українських пілотів: уряд США погодив виділення допомоги

Але інформація щодо кількості й типу літаків, які відправлять Україні, не розголошується, заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат:

Американський уряд виділив 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів України у 2023 році. Можливо, це станеться раніше. Але йдеться про серйозний крок. Це говорить про серйозність намірів США. Ми будемо отримувати новітню авіаційну техніку.

Джерело: https://t.me/spravdi/14143

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