10.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Королівство Іспанія

Голова Женералітату Каталонії Пере Арагонес висловив жаль з приводу «дещо поспішного» рішення уряду про те, що школи не закриватимуться, якщо в них не буде виявлено принаймні п'ять випадків захворювання на COVID-19. Він наголосив, що вони посилять перевірки та забезпечать «безпечний простір» у школах.

Іспанське агентство з лікарських засобів та продуктів охорони здоров'я (AEMPS) вимагало припинити просування та вилучити з ринку антигенний тест для виявлення COVID-19 виробництва китайської фармацевтичної компанії Genrui Biotech. Фармрегулятор Іспанії висунув відповідну вимогу «через можливе збільшення хибнопозитивних результатів». Фахівці розпочали розслідування щодо цього продукту і «як запобіжний захід вимагали від дистриб'юторів в Іспанії добровільно припинити маркетинг та вилучити продукт з ринку».

Республіка Кіпр

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму «Дельта» та швидко поширюваного нині «Омікрону». «Дельтакрон» вже ідентифікували на Кіпрі у 25 пацієнтів, із них 11 потрапили до лікарні, а 14 проходять лікування амбулаторно. Доктор Леонтіос Кострикіс, який очолює групу вчених лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету, розповів, що «Дельтакрон» має генетичне походження варіанту «Дельта» разом із деякими мутаціями «Омікрон». Він констатував, що спостерігається зв'язок між зараженням новим штамом та потребою в госпіталізації. Вчений зазначив, що поки мало інформації про знахідку, тому рано говорити про те, що саме ця мутація ковіду стане домінантною. Та посилаючись на власні спостереження, Кострікіс робить попередній висновок – «Дельтакрон» може бути здатним поширитися і витіснити «Омікрон». Науковець повідомив, що зразки «Дельтакрону» були передані в базу даних GISAID (база геномів коронавірусу), що зробить їх доступними для світової наукової спільноти.

Сполучені Штати Америки

США погодилися зобов'язати своїх військовослужбовців не залишати межі території баз у Японії без службової необхідності через зростання кількості заражень коронавірусом, – ідеться у спільній заяві двох країн.

Дослідники з Інституту серця в Лос-Анджелесі (США) довели: антитіла, що з'являються у тих, що перехворів на COVID-19, становлять небезпеку для здоров'я. Вчені попередили, що через кілька місяців після перенесеного COVID-19 у пацієнтів може сформуватися підвищений рівень антитіл, здатних працювати неправильно. У 177 медпрацівників, які перехворіли на COVID-19 до створення вакцин, протягом шести місяців виявляли стійкі антитіла, що мають здатність атакувати здорові клітини та викликати хронічні запалення, пошкодження суглобів та нервової системи. При цьому раніше вчені Інституту досліджень приматів у Геттінгені в Німеччині довели марність основних антитіл проти штаму «Омікрон».

Алжирська Народна Демократична Республіка

За повідомленням члена Алжирського наукового комітету, відповідального за моніторинг поширення пандемії коронавірусу Л. Ахамука, незважаючи на збільшення в Алжирі випадків захворювання на новий штам Covid-19 «Омікрон», владою країни на цей час не розглядається можливість зупинення або скасування міжнародних рейсів. За його словами, захід із закриття повітряного простору не довів своєї ефективності в умовах різних варіантів коронавірусу. Водночас не виключається можливість запровадження комендантської години в низці регіонів і комун АНДР, де зафіксовано найбільше випадків захворювань на коронавірус.

Південноафриканська Республіка

У ПАР заявили, що поведінка «Омікрону» може говорити про вихід світу з пандемії. У доповіді лікарів наголошується, що у багатьох людей захворювання, спричинене цим штамом, протікає без жодних симптомів.

Республіка Узбекистан

З 15 січня громадяни, які прибувають до Республіки Узбекистан з-за кордону, мають надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію не менш як за 48 годин до прибуття до республіки. За відсутності довідки про негативний ПЛР-тест на COVID усім, хто в'їжджає, необхідно здати експрес-тест на коронавірус в аеропортах, на вокзалах і у прикордонних пунктах пропуску.

В Узбекистані повідомили про перший виявлений випадок зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон» у країні.

Республіка Гватемала

Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги Гватемали офіційно підтвердило наявність варіанта коронавірусу «Омікрон» у країні. Голова міністерства Франсіско Кома повідомив, що Національна лабораторія охорони здоров'я випустила звіт із результатами аналізу 89 позитивних зразків COVID-19, надісланих на дослідження з 4 по 26 грудня 2021 року.

Республіка Індія

Штам коронавірусу «Омікрон» може бути найнебезпечнішим для дітей, оскільки частота дихання у них вища, ніж у дорослих. Це робить дітей сприйнятливішими до біологічних агентів, що містяться у повітрі, вважають вчені з Індії. «Дихальні шляхи дітей менші… Цей новий варіант в основному вражає верхні дихальні шляхи, отже є імовірність того, що діти зіткнуться з великою кількістю дорослих проблем, які можуть викликати занепокоєння».

Через різке зростання кількості нових випадків захворювання коронавірусом у штаті Тамілнад з 10 січня лише повністю вакцинованих (двома дозами) громадян Індії буде допущено до приміських поїздів. Приміські поїзди мають працювати лише з 50 %-ною наповнюваністю.

Королівство Камбоджа

Перший випадок зараження штамом «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 на території Камбоджі підтвердило камбоджійське Міністерство охорони здоров'я 9 січня.

Источник: szru.gov.ua

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