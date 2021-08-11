10.08.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ЄС

Євросоюз прийняв рішення не відновлювати обмеження на в'їзд мандрівників з США, незважаючи на зростання кількості випадків зараження новою коронавірусною інфекцією у США.

Люди, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, мають адекватний захист і не потребують третього щеплення, часта вакцинація від COVID-19 може призвести до побічних ефектів – заявив президент Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS) професор Андреас Радбрух.

Угорщина

З 7 серпня громадяни України можуть без обмежень перетинати українсько-угорський кордон.

Фінляндська Республіка

Уряд Фінляндії 9 серпня відкрив кордони і зняв всі обмеження на в'їзд для громадян України.

Французька Республіка

Починаючи з 9 серпня по всій Франції повсякденні заходи, такі як відвідування кафе або поїздка потягом, будуть дозволені лише тим, хто може довести, що має щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест. Більш жорсткі правила діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх, кому виповнилося 18 років. Підлітки віком від 12 до 17 років мають надавати такий доказ з 30 вересня.

Федеративна Республіка Німеччина

Німеччина починає відправку надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії Astra Zeneca в бідніші країни. 1,3 млн доз надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану.

Канада

Канадська влада з 9 серпня зняла заборону на в'їзд громадян США за умови, що вони повністю вакциновані від COVID-19 чи мають негативний тест на корона- вірус, отриманий не раніше ніж за три дні до поїздки. Крім цього, особи, що прибувають, повинні заповнити детальну анкету в електронному додатку.

Держава Ізраїль

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало уточнення до правил в'їзду та виїзду з Ізраїлю, а також внесло зміни у нові списки "зелених", "помаранчевих" і "червоних" країн. На сьогодні до списку "помаранчевих" країн, після повернення з яких знаходитися у карантині повинні всі, зокрема щеплені та перехворілі, включені ОАЕ, Гватемала, Індія, Гондурас, Зімбабве, Монголія, М'янма, Намібія, Фіджі, Колумбія, Камбоджа. 11 серпня цей список поповнять: Україна, Італія, Ісландія, Есватіні, США, Ботсвана, Болгарія, Німеччина, Нідерланди, Танзанія, Греція, Малаві, Єгипет, Чехія, Франція, Куба, Руанда, Туніс. З 16 серпня до списку "помаранчевих" країн, після повернення з яких у карантині повинні знаходитися тільки нещеплені ізраїльтяни, увійшли Австралія, Австрія, Гонконг, Угорщина, Тайвань, Молдова, Нова Зеландія, Китай, Сінгапур і Чехія. У списку "червоних" країн, для відвідування яких необхідно отримати спеціальний дозвіл, з 16 серпня залишаться: Болгарія, Бразилія, Грузія, Мексика, Іспанія, Туреччина.

Росія, Білорусь, Узбекистан, Киргизія, Аргентина, ПАР, Індія, Великобританія і Кіпр, які зараз відвідувати заборонено, з 16 серпня стануть "помаранчевими".

Грузія

Міністерство охорони здоров’я заявило, що медична система країни вже максимально завантажена хворими на коронавірус. Майже 40 тисяч "активних хворих" заповнили вже 94 % ліжок.

Туркменістан

МЗС Німеччини включило Туркменістан до списку країн з високим ризиком COVID-19 і попередило своїх громадян не здійснювати поїздок до цієї країни. За оцінками німецького зовнішньополітичного відомства, кількість незареєстрованих випадків зараження коронавірусом є значною. Система охорони здоров'я Туркменістану перевантажена.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»