102 миллиона гривен потратят на строительство троллейбусного маршрута на Салтовке - ХАЦ

Департамент инфраструктуры горсовета заключил соглашение с КП «Горэлектротранссервис» на строительство троллейбусной линии от разворотного круга «Героев Труда» до разворотного круга «Северная Салтовка» стоимостью 102, 65 млн. гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на отчет о заключении договора и проведении аукциона, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро».

При этом антикоррупционеры подчеркивают, что цены на некоторые материалы значительно завышены.

Например, провод планируют покупать по 357 гривен за килограмм, хотя его цена в розницу - от 200 гривен за кило. Только на этой позиции придется переплатить больше миллиона гривен.

Кроме того, стоимость рядового песка - 4425 гривен за куб, хотя недавно для реконструкции трамвайных путей «Горэлектротранссервис» указал цену такого песка в восемь раз дешевле. Что касается цен на опоры, то они выше прошлогодних. Опоры ОКС-12 будут покупать по 98 тысяч гривен за штуку, а ОКС-18 - по 131 тысячи за штуку.

Агентство Телевидения Новости