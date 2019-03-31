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107-й реактивний полк реорганізовано у бригаду

107-й реактивний полк реорганізовано у бригаду

Українські артилеристи нарощують потужність – 107-й реактивний артилерійський полк, що дислокується у Кременчуці, з початком цього року реорганізовано у бригаду.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Варто зазначити, що раніше частина вже була бригадою – 107-ма ракетна бригада мала на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К72 «Ельбрус», який у 2003 році замінив комплекс 9К79 «Точка-У». У 2005 році бригада була переозброєна на реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) 9К58 «Смерч» та переформована у реактивний артилерійський полк.

У 2014 році 1-й дивізіон полку брав участь у бойових діях з відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Зокрема після масового вводу російських регулярних військ на територію України, спільно з дивізіоном 19 ракетної бригади, «Смерчі» підтримували вогнем українські підрозділи, що виходили з оточення під Іловайськом, створюючи «вогневий коридор».

З 1 січня 2019 року полк реорганізовано у 107-му реактивну артилерійську бригаду відповідно до організаційної директиви Генерального штабу Збройних Сил України.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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