11 березня відбудеться презентація Реєстру корупціонерів - НАЗК
11 березня 2021 року в приміщенні пресцентру «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16) відбудеться презентація оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).
Під час презентації учасників ознайомлять із новими можливостями пошуку в Реєстрі, збору аналітики і статистики та інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.
Спікери заходу:
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков;
керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач;
спеціаліст з питань боротьби з корупцією відділу сприяння розвитку демократії та врядування місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джей Тотт;
радник з питань державного управління Посольства Великобританії в Україні Вільям Тернер.
Початок заходу – 10:30.
Для попередньої акредитації звертайтеся за телефоном: 093 11 99 435, Орися Хом’як, Відділ комунікацій та інформаційної політики НАЗК.
Модернізація Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, була реалізована за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції.
Інформація про карантинні обмеження
Звертаємо увагу, що відповідно до карантинних правил вхід до приміщення «Укрінформу» дозволений лише в захисних масках та рукавичках. Кількість місць обмежена.
Питання до спікерів можна завчасно поставити у формі: https://forms.gle/Et7FGG4CHz1kX9r48
Источник: nazk.gov.ua