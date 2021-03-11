11 березня відбудеться презентація Реєстру корупціонерів - НАЗК

11 березня 2021 року в приміщенні пресцентру «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16) відбудеться презентація оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Під час презентації учасників ознайомлять із новими можливостями пошуку в Реєстрі, збору аналітики і статистики та інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.

Спікери заходу:

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков;

керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач;

спеціаліст з питань боротьби з корупцією відділу сприяння розвитку демократії та врядування місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джей Тотт;

радник з питань державного управління Посольства Великобританії в Україні Вільям Тернер.

Початок заходу – 10:30.

Для попередньої акредитації звертайтеся за телефоном: 093 11 99 435, Орися Хом’як, Відділ комунікацій та інформаційної політики НАЗК.

Модернізація Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, була реалізована за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Інформація про карантинні обмеження

Звертаємо увагу, що відповідно до карантинних правил вхід до приміщення «Укрінформу» дозволений лише в захисних масках та рукавичках. Кількість місць обмежена.

Питання до спікерів можна завчасно поставити у формі: https://forms.gle/Et7FGG4CHz1kX9r48

Источник: nazk.gov.ua

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