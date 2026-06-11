11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до об'єднаної Європи — набув чинності безвізовий режим з ЄС.

П’ятий президент Петро Порошенко, за чиєї каденції держава домоглася цього історичного рішення, раніше порівнював запровадження безвізу з «падінням паперової завіси», назвавши його перемогою та «історією успіху України, символом прощання із "совком" і важливим кроком на шляху повернення до об'єднаної європейської сім'ї».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/12930

Новости портала «Весь Харьков»