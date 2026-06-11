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11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до об'єднаної Європи

11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до обєднаної Європи

11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до об'єднаної Європи — набув чинності безвізовий режим з ЄС.

П’ятий президент Петро Порошенко, за чиєї каденції держава домоглася цього історичного рішення, раніше порівнював запровадження безвізу з «падінням паперової завіси», назвавши його перемогою та «історією успіху України, символом прощання із "совком" і важливим кроком на шляху повернення до об'єднаної європейської сім'ї».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/12930

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