11 листопада в Польщі – День незалежності: історія, традиції, довгий вікенд
Довгий вікенд з нагоди Дня Незалежності, який у Польщі офіційно називається – Narodowe Święto Niepodległości, триватиме у 2022 році із 11 по 13 листопада.
Тому українцям у Польщі слід врахувати, що у п’ятницю державні установи та більшість магазинів будуть зачинені.
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ: ЧОМУ 11 ЛИСТОПАДА СИМВОЛІЧНА ДАТА
Цьогоріч у Польщі відзначають 104-ту річницю здобуття Польщею незалежності від Австро-Угорської, Німецької та Російської імперій. Варто знати, що 11 листопада є умовною датою, яка була прийнята як офіційний День Незалежності лише у 1937 році. Історично проголошення Польщею незалежності відбулося ще 7 листопада.
Дата 11 листопада була обрана яка символічна дата відновлення Польщею незалежності після поділів 1795-1918 років. Адже саме в цей день у французькому Комп’єні було підписано перемир’я, яке офіційно підтвердило поразку Німеччини у Першій світовій війні.
Після того, як у квітні 1937 року 11 листопада було офіційно проголошено Днем незалежності Польщі, до чергового розділу Польщі Німеччиною та СРСР, його встигли відзначити лише двічі 1937 та 1938 роках.
1 вересня 1939 року розпочалася II світова війна, після закінчення комуністична влада у 1945 році скасувала Narodowe Święto Niepodległości.
11 ЛИСТОПАДА В ПОЛЬЩІ: ТРАДИЦІЙНІ УРОЧИСТІ ЗАХОДИ
Щороку 11 листопада на Narodowe Święto Niepodległości по всій Польщі вивішують державні прапори. На польських телеканалах та в ефірах радіостанцій транслюють народні та патріотичні пісні. Вулицями проходять паради та марші, а на площах міст влаштовують концерти та гуляння. Особливу увагу приділяють дітям, для яких традиційно влаштовують спеціальні заходи на історичну тематику.
Традиційно святкування у багатьох містах розпочинається з ранкового богослужіння – Святої Меси за Батьківщину.
У столиці Польщі – Варшаві – рівно опівдні на площі Юзефа Пілсудського перед Могилою Невідомого солдата проходить урочиста зміна варти, за участі вищого керівництва держави.
О 12:00 за варшавським часом заплановано акцію спільного виконання державного гімну по всій Польщі та за кордоном, яка відбудеться вже вп’яте.
104-ТА РІЧНИЦЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ
Заходи з нагоди 104-ї річниці відновлення Незалежності проходитимуть по всій Польщі впродовж 11-13 листопада. Цьогоріч у Польщі заплановано понад 800 заходів по всій території країни.
Міністерство культури та національної спадщини Польщі підготувало величезну кількість заходів у багатьох містах Польщі. Обрати місто та взнати, які урочисті заходи проводитимуться у ньому з нагоди Дня незалежності Польщі можна за цим посиланням. https://www.gov.pl/web/kultura/weekend-z-niepodlegla---obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci
Окрім акції спільного виконання гімну у містах Польщі будуть проведені, зокрема:
✔️ Фестиваль незалежності у Варшаві та кінопокази,
✔️ навчання польським народним танцям,
✔️ військово-польові ігри,
✔️ “32-ий пробіг Незалежності”, який не проводили вже два роки через пандемію коронавірусу,
✔️ тренування з армією.
У дворику Варшавського університету відбудеться концерт популярних польських виконавців та колективів, серед яких Enej і Zazula, Roxie Węgiel, LemON та IRA.
Джерело: uapl.info
фото: колаж UAPL.INFO