Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 59

11 листопада в Польщі – День незалежності: історія, традиції, довгий вікенд

11 листопада в Польщі – День незалежності: історія, традиції, довгий вікенд

Довгий вікенд з нагоди Дня Незалежності, який у Польщі офіційно називається – Narodowe Święto Niepodległości, триватиме у 2022 році із 11 по 13 листопада.

Тому українцям у Польщі слід врахувати, що у п’ятницю державні установи та більшість магазинів будуть зачинені.

-----

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ: ЧОМУ 11 ЛИСТОПАДА СИМВОЛІЧНА ДАТА

Цьогоріч у Польщі відзначають 104-ту річницю здобуття Польщею незалежності від Австро-Угорської, Німецької та Російської імперій. Варто знати, що 11 листопада є умовною датою, яка була прийнята як офіційний День Незалежності лише у 1937 році. Історично проголошення Польщею незалежності відбулося ще 7 листопада.

Дата 11 листопада була обрана яка символічна дата відновлення Польщею незалежності після поділів 1795-1918 років. Адже саме в цей день у французькому Комп’єні було підписано перемир’я, яке офіційно підтвердило поразку Німеччини у Першій світовій війні.

Після того, як у квітні 1937 року 11 листопада було офіційно проголошено Днем незалежності Польщі, до чергового розділу Польщі Німеччиною та СРСР, його встигли відзначити лише двічі 1937 та 1938 роках.

1 вересня 1939 року розпочалася II світова війна, після закінчення комуністична влада у 1945 році скасувала Narodowe Święto Niepodległości.

11 ЛИСТОПАДА В ПОЛЬЩІ: ТРАДИЦІЙНІ УРОЧИСТІ ЗАХОДИ

Щороку 11 листопада на Narodowe Święto Niepodległości по всій Польщі вивішують державні прапори. На польських телеканалах та в ефірах радіостанцій транслюють народні та патріотичні пісні. Вулицями проходять паради та марші, а на площах міст влаштовують концерти та гуляння. Особливу увагу приділяють дітям, для яких традиційно влаштовують спеціальні заходи на історичну тематику.

Традиційно святкування у багатьох містах розпочинається з ранкового богослужіння – Святої Меси за Батьківщину.

У столиці Польщі – Варшаві – рівно опівдні на площі Юзефа Пілсудського перед Могилою Невідомого солдата проходить урочиста зміна варти, за участі вищого керівництва держави.

О 12:00 за варшавським часом заплановано акцію спільного виконання державного гімну по всій Польщі та за кордоном, яка відбудеться вже вп’яте.

104-ТА РІЧНИЦЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ

Заходи з нагоди 104-ї річниці відновлення Незалежності проходитимуть по всій Польщі впродовж 11-13 листопада. Цьогоріч у Польщі заплановано понад 800 заходів по всій території країни.

Міністерство культури та національної спадщини Польщі підготувало величезну кількість заходів у багатьох містах Польщі. Обрати місто та взнати, які урочисті заходи проводитимуться у ньому з нагоди Дня незалежності Польщі можна за цим посиланням. https://www.gov.pl/web/kultura/weekend-z-niepodlegla---obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci

Окрім акції спільного виконання гімну у містах Польщі будуть проведені, зокрема:

✔️ Фестиваль незалежності у Варшаві та кінопокази,

✔️ навчання польським народним танцям,

✔️ військово-польові ігри,

✔️ “32-ий пробіг Незалежності”, який не проводили вже два роки через пандемію коронавірусу,

✔️ тренування з армією.

У дворику Варшавського університету відбудеться концерт популярних польських виконавців та колективів, серед яких Enej і Zazula, Roxie Węgiel, LemON та IRA.

Джерело: uapl.info

фото: колаж UAPL.INFO

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 листопада 1838 року відійшов у вічність Іван Петрович Котляревський
10.11.2022 09:26    151
9 листопада 1976 року створено Українську Гельсінську Групу (УГГ)
10.11.2022 09:02    140
1 января 1980 г. А в мире происходит черт знает что...
10.11.2022 06:19    352
9 листопада 1995 року Україна вступила до Ради Європи
09.11.2022 09:14    172
Carthago Delenda Est
09.11.2022 09:01    202
Психологический эксперимент
09.11.2022 07:00    225
Як відомо, історія йде по спіралі. Росії це також стосується
09.11.2022 06:51    200
Відповідь Сімоньян про пісню «Ніч яка місячна»
08.11.2022 09:26    403
10 хороших новин 6 листопада
07.11.2022 07:50    209
7 листопада 1917 року у Петрограді розпочалося становлення комуністичного тоталітарного режиму
07.11.2022 07:40    147
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 