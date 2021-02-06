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11 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

11 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

11 лютого 2021 року в Брюсселі (Королівство Бельгія) відбудеться Сьоме засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз (ЄС).

Українську делегацію очолюватиме Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сторону Європейського Союзу - Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Засідання Ради асоціації відбуватиметься у розвиток домовленостей, досягнутих під час 22-го Саміту Україна – ЄС (6 жовтня 2020 р., м. Брюссель). Передбачається узгодження низки подальших спільних кроків для практичної реалізації домовленостей Саміту, багато з яких є досить амбітними та комплексними. Йдеться, зокрема, про запуск процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди, подальшого просування з питань цифрової економіки, зеленого курсу, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), а також визначення конкретних часових термінів проведення першого засідання кібердіалогу Україна – ЄС у 2021 році.

У рамках засідання сторони також обговорять прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, реалізацію широкого порядку денного реформ в Україні та визначать спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Окрему увагу буде приділено протидії триваючій збройній агресії Росії, а також безпековій та гуманітарній ситуації, передусім у контексті пандемії COVID-19, на тимчасово окупованих територіях в Криму та на сході України.

За результатами засідання буде ухвалена спільна заява.

Источник: kmu.gov.ua

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Темы: ес, Украина

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