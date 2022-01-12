11.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Королівство Данія

Понад 500 людей були діагностовані інфікованими на коронавірус у Гренландії, що є найвищим показником за всю історію пандемії. З великих міст інфекція поширилася на менші населенні пункти острова.

Грецька Республіка

У країні посилено карантинні обмеження, зокрема носіння маски є обов'язковим скрізь на вулиці, вхід у громадські приміщення і транспорт лише в респіраторі FFP2 або у подвійній масці, усі публічні святкові розважальні заходи заборонені. Сертифікат про вакцинацію або негативний тест треба показувати в громадському транспорті, закладах харчування, розваг, спорту тощо.

Французька Республіка

У Франції планують зобов’язати медичних працівників і осіб з групи ризику носити маски рівня не менше FFP2.

Серед усіх випадків заражень у країні 86 % є «Омікрон», водночас фіксується початок зниження випадків «Дельта». За оцінками професора А. Фонтане спад епідемії ковід у Франції очікується наприкінці лютого 2022 року.

Республіка Хорватія

Тривають обмежувальні заходи, зокрема особливий режим перетину державного кордону, від іноземців вимагається наявність негативного ПЛР-тесту (не більше 72 годин від забору крові), тесту на антиген (не більше 48 годин від забору крові) або підтвердження щеплення вакцинами, визнаними в ЄС. До осіб, що мають право проживання в країні або ЄС, як альтернатива тестуванню може бути застосований 14-денний карантин, а для громадян ЄС з країн «червоної» зони – виключно тест.

Словацька Республіка

З 10 січня в країні відмінено комендантську годину, введену 25 листопада 2021 року. Також відкрилися початкові та середні школи, режим їх роботи регулюватиметься спеціальним «шкільним» COVID-світлофором, який встановить порядок дій у разі появи дітей або вчителів з позитивними тестами. Носіння масок є обов'язковим для всіх, батькам перед відвіданням школи рекомендовано самостійно протестувати дітей та повторювати тести двічі на тиждень.

Надзвичайний стан у країні продовжиться. Це означає, що більшість обмежувальних заходів, що стосуються роботи магазинів, сервісних служб, готелів, гірськолижних курортів і транспорту, залишаються чинними.

Королівство Саудівська Аравія

Міністерство освіти оголосило про відновлення очного навчання у початкових школах для дітей віком до 12 років з 23 січня після понад 18 місяців закриття на тлі пандемії коронавірусу.

Саудівські дослідники на чолі з доктором Маналом Аль-Амірі з Міжнародного центру медичних досліджень імені короля Абдалли підтвердили, що люди з групою крові О (І) найменш вразливі до Covid-19, а з групою крові В (ІІІ) ‒ найбільш схильні до інфікування. У дослідженні взяли участь 424 пацієнти з коронавірусом, розділені на три групи за ступенем тяжкості захворювання.

Держава Катар

Наявне погіршення епідеміологічної ситуації у Державі Катар розцінюється владою емірату як початок третьої хвилі пандемії, що досягне свого піку упродовж найближчих тижнів і призведе до істотного збільшення кількості хворих. Наголошується на тому, що штам «Омікрон» характеризується надзвичайно високими темпами поширення: одна інфікована людина може заразити 40 здорових. Водночас, зазначений вірус призводить до виникнення м’яких і помірних симптомів коронавірусу, що, як правило, не потребують шпиталізації.

Турецька Республіка

Строк карантину в разі позитивного ПЦР-тесту в Туреччині тепер становить сім днів. У громадяни України для в‘їзду до Туреччини вимагають негативний ПЛР-тест і реєстрацію на сайті Міністерства охорони здоров’я ТР.

Королівство Марокко

Королівство Марокко стало однією з перших країн у світі, яка дозволила використання в екстрених випадках для лікування Covid-19 противірусного препарату «Молнупіравір», виготовленого американською лабораторією «Merck». За оприлюдненою інформацією, застосування зазначеного препарату протягом перших п’яти днів після виявлення захворювання на коронавірус знижує на 50 % ризик важких випадків і смертності.

Источник: szru.gov.ua

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