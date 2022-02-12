11.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Естонська Республіка

Кількість коронавірусних пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування в Естонії, зберігається на високому рівні, тому скасувати вимогу про COVID-сертифікати з 21 лютого неможливо, – заявила прем’єр-міністр країни Кая Каллас. Раніше очікувалося, що якщо станом на 17 лютого 2022 року до лікарень протягом попередніх десяти днів надходитиме в середньому менше 25 коронавірусних пацієнтів на день, то уряд скасує вимогу COVID-сертифікатів.

Королівство Іспанія

Іспанія 10 лютого скасувала вимогу носити маски на відкритому повітрі, оскільки кількість випадків зараження COVID-19 продовжує знижуватися. Рівень інфікування у країні за три тижні скоротився вдвічі, впавши до 1 692 випадків у середу з пікового значення 3 397 випадків на 100 тисяч населення 17 січня, що спонукало владу по всій країні послабити обмеження. Маски, як і раніше, обов'язкові в закритих приміщеннях і в громадському транспорті, але майже в усіх регіонах скасовані вимоги пред'являти COVID-сертифікат для входу в бари та нічні клуби.

Італійська Республіка

Уряд Італії з березня 2022 року розпочне поступове скасування обов'язковості COVID-сертифікатів для доступу до громадських місць, заявив заступник міністра охорони здоров'я Андреа Коста. Епідеміологічна ситуація в країні покращується, частка вакцинованих висока і продовжує зростати, а скасування обмежень йтиме поетапно, починаючи з громадських просторів просто неба, зазначив Коста.

Понад 48 мільйонів громадян Італії зробили два щеплення від коронавірусу, понад 35 мільйонів – також і третє. Якщо процес ітиме з нинішньою швидкістю, то приблизно за місяць понад 80 % населення буде вакциновано трьома щепленнями, що створить умови для поступового скасування значної частини обмежень.

Четверте щеплення від коронавірусу поки що не буде в Італії обов'язковим для отримання COVID-сертифікатів, «це абсолютно виключено», заявив заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єр Паоло Сілері. «Усе залежатиме від рекомендацій дослідників. Якщо восени вірус знову почне поширюватися, а лікарні будуть заповнені, то деяким категоріям громадян потрібно буде зробити ще одне щеплення для посилення захисту», – зазначив він.

Румунія

Найближчим часом на спеціальних полігонах міністерства охорони здоров'я Румунії буде знищено понад мільйон доз вакцини від COVID-19 AstraZeneca, термін придатності якої закінчився наприкінці грудня 2021 року. За словами експертів, акція не позначиться на загальних темпах вакцинації від COVID-19 у країні. Очікується, що вже до кінця цього тижня Румунія отримає нові партії антивірусної вакцини.

Федеративна Республіка Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на тому, щоб федеральні землі виконували вимогу про вакцинацію від коронавірусу персоналу клінік і будинків для людей похилого віку. За його словами, саме федеральні землі попросили федеральний уряд запровадити минулого року вимоги до вакцинації, щоб захистити вразливі групи населення. Бундестаг і Бундесрат прийняли відповідний закон у грудні, і тепер федеральні землі відповідають за його втілення.

Чеська Республіка

Уряд Чехії вирішив скасувати більшість обмежувальних заходів проти COVID-19, при цьому сертифікати про щеплення більше не будуть обов'язковими у ресторанах та інших установах з 18 лютого, – заявив прем'єр-міністр Петр Фіала. З 1 березня МОЗ скасує постанову, яка зобов'язує громадян, які контактували із зараженими, йти на карантин. Нині ці люди мають ізолюватися п'ять днів.

США

Незважаючи на те, що деякі штати США планують скасувати носіння маски та інші обмеження, інші штати все ще перебувають під контролем «Омікрону» з високою можливістю передачі. Очікується, що Нью-Йорк звільнить до 3 тисяч муніципальних працівників у п’ятницю за відмову від вакцинації від коронавірусу. Ця цифра становить менше одного відсотка робочої сили міста, але все ще є найбільшим скороченням працівників у країні. Ідеться про міських службовців, таких як поліцейські, пожежники та вчителі. Вони мали отримати принаймні одну дозу вакцини до п’ятниці. Інші міста, такі як Бостон і Чикаго, також почали вимагати вакцинації для міських службовців і зіткнулися з серйозним опором з боку профспілок і працівників. У Сан-Франциско, штатах Вашингтон і Массачусетс сотні працівників втратили роботу, хоча більшість із них дотримувалися мандатів. Багато медичних експертів стверджують, що «мандат» ефективний у тому, щоб переконати більше людей зробити щеплення, що, на їхню думку, важливо для запобігання поширенню вірусу.

Киргизська Республіка

У Киргизії повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції пройшли майже 1 млн 113 тисяч людей. При цьому першу дозу вакцини отримали близько 1 млн. 366 тисяч киргизстанців. Загалом по республіці бустерною дозою щепилися вже понад 83 тисяч місцевих жителів.

Уряд Киргизії скасував вимогу про обов'язковий ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію у громадян, які прибувають до республіки. Також скасовано обов'язкову ізоляцію осіб, які контактували з іншими хворими на коронавірус людьми. Тепер на в'їзді до Киргизстану буде достатньо пред'явити довідку про раніше зданий ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Індійська Республіка

Міністерство охорони здоров'я Індії скасовувало обов'язковий семиденний домашній карантин для туристів. З 14 лютого 2022 року нові правила вимагають від пасажирів самостійно стежити за своїм здоров'ям протягом 14 днів після прибуття та ізолюватися в разі появи у них симптомів Covid-19. Після прибуття всі пасажири пройдуть термоскринінг і будуть ізольовані у медичному закладі, якщо будуть виявлені симптоми. Якщо вони дадуть позитивний результат, їхні контакти будуть ідентифіковані відповідно до протоколу. Серед загальної кількості пасажирів на рейсі деякі вибірково проходитимуть тест на коронавірус: вони зможуть залишити аеропорт після отримання негативного результату тесту. Також замість завантаження негативного ПЛР-тесту (за 72 години до вильоту) тепер можна завантажити сертифікат про вакцинацію. Обов'язковий тест на восьмий день після прильоту нових правил більше не вказується.

Республіка Філіппіни

Влада філіппінської провінції Себу дозволила з 1 березня прибувати на однойменний острів іноземним мандрівникам, зокрема невакцинованим від коронавірусу. Згідно з розпорядженням губернатора провінції Себу Гвен Гарсії, нещеплені або частково імунізовані іноземні мандрівники зможуть прибувати на острів за умови пред'явлення негативного ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до від'їзду, проходження ще одного тесту після прибуття на острів, перебування на карантині та ПЛР-тесту, взятого на п'ятий день ізоляції.

Источник: szru.gov.ua

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