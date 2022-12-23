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112 депутатів Ради отримали у листопаді компенсацію з держбюджету за оренду житла – на загальну суму в 2,8 млн гривень

112 депутатів Ради отримали у листопаді компенсацію з держбюджету за оренду житла – на загальну суму в 2,8 млн гривень

Про це свідчать дані (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/74038.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank) на сайті парламенту.

До списку також включені компенсації за проживання парламентаріїв в орендованому житлі за попередні місяці, починаючи з січня.

Найбільшу суму компенсації отримав депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко – 130,6 тис. гривень (за період з 12 лютого по 31 серпня). Друге місце посів його колега по політсилі Іван Калаур – 79,1 тис. гривень (з 1 квітня по 30 червня, з 1 по 31 жовтня), на третьому місці – депутатка від фракції «Голос» Соломія Бобровська – 78 тис. гривень (з 1 липня по 31 жовтня).

Середня сума компенсації за оренду житла становить близько 20 тис. гривень/місяць.

Ці бідачки не можуть зняти собі квартиру за свої?

Джерело: https://t.me/c/1636605494/487

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