Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 98

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи – перша масова маніфестація української єдності в церковній, громадській і політичній сферах життя

Участь у цих зборах взяли понад тисячу делегатів з 17 країн світу. На цьому Конгресі було прийнято рішення про створення Світового Конгресу Вільних Українців, який після проголошення незалежності України був перейменований на Світовий Конгрес Українців (СКУ).

Відкриваючи перший Конгрес СКВУ в Нью-Йорку, отець-прелат Василь Кушнір, якого пізніше обрали першим президентом СКВУ, сказав: «У розбудженій духовності і совісті вільного українця Світовий Конгрес Вільних Українців ставить програму: Україна мусить бути українською; найніжніші струни наших почувань мусять бути українськими; молода українська генерація мусить бути українською; Україні ми мусимо приготувати майбутність радіснішу і гіднішу, ніж усі її дотеперішні найсвітліші історичні дні…»

На сьогодні Світовий Конгрес Українців об’єднує українців у 57-ми країнах.

У 2003 році СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом, а у 2018 Конгрес набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4860

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки
Сегодня 09:56    100
Аналитика ISW, 11 ноября
Сегодня 09:45    101
В рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии Time вошла украинская разработка
Сегодня 09:33    121
Якось так виглядають квартири та будинки після деокупації на Херсонщині
Сегодня 09:09    138
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно
Сегодня 08:58    104
Можуть діяти диверсанти і є багато «сюрпризів» – ОК «Південь» закликає херсонців бути уважними
Сегодня 08:45    98
За кібератаками на транспортні та логістичні компанії України й Польщі стоїть російська розвідка, - CNN
Сегодня 08:34    98
Геолокация мобильных телефонов российских солдат
Сегодня 08:23    150
росія через своїх агентів на Заході дискредитує Збройні Сили та Україну
Сегодня 08:02    127
Иран приостановил поставки оружия в РФ, - Арестович
Сегодня 07:33    143
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 