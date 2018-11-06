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12 ноября в Харькове пройдут открытые слушания по поводу повышения тарифов ХТС на отопление и горячую воду

12 ноября в Харькове пройдут открытые слушания по поводу повышения тарифов ХТС на отопление и горячую воду

Харьковские тепловые сети готовят очередное повышение тарифов на отопление и горячую воду.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

По информации, опубликованной на сайте КП «ХТС», в Харькове стоимость услуги по централизованному отоплению и услуги по централизованной поставке горячей воды вырастет на 23-25%.

Планируется, что отопление для населения, если дом или квартира оборудована прибором учета, будет стоить 1 639,92 грн. за 1 Гкал (тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 1307,39 грн.). Если, нет домового или квартирного прибора учета, то отопление для населения будет стоить 41,94 грн. за 1 кв.м. в месяц (тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 33,44 грн.), сообщили в ХАЦ.

Горячая вода для жителей квартир, оборудованных полотенцесушителями, должна подорожать до 99,34 грн. за 1 куб.м. (Тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 80,71 грн.). В случае, если полотенцесушителей нет, то стоимость горячей воды будет стоить 92 грн. за 1 куб.м. (Тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 74,85 грн.), отметили в ХАЦ.

Основные причины, которые повлияли на изменение размера тарифов на услуги по

централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды, это изменение стоимости тепловой энергии в связи с увеличением цены природного газа, покупной тепловой энергии, а также рост стоимости холодной воды для услуг централизованного горячего водоснабжения на 7%.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, 12 ноября в помещении КП «ХТС» по росту стоимости тарифов на услуги по централизованному отоплению и услуги по централизованной поставке горячей воды состоятся открытые слушания, которые назначены на 14:00.

Также, 12 ноября, в 13:00, в актовом зале КП «ХТС» состоятся еще одни открытые слушания - о необходимости изменения тарифов на производство электрической энергии и производство тепловой энергии, которые являются составной тарифов на тепловую энергию для нужд населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений и других потребителей КП "Харьковские тепловые сети" по филиалу «ТЭЦ-3».

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ, Тарифы

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