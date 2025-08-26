12 ответов Джей Ди Вэнса в интервью Кристен Уэлкер, NBC News

(https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/russia-s-lavrov-says-putin-wants-peace-even-as-strikes-on-ukraine-ramp-up-full-interview-245660741587)

Честно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Причём чем дальше, тем было хуже... Уэлкер большая молодец, она гоняла его как могла, но журналисты пока не могут пробить эту стену.

Прописью под ответами даю фактчек и пояснительную бригаду.

1. Лавров заявил, что встреча между путиным и Зеленским не запланирована, что должна быть вначале согласована повестка, а она совсем не готова. россия водит президента Трампа за нос?

Я слышал. Нет, вовсе нет. россия пошла на значительные уступки впервые за 3,5 года этого конфликта. Они были готовы к гибкости по некоторым своим ключевым требованиям. Они сказали, что именно необходимо, чтобы закончить войну. Конечно, они ещё не пришли к этому, но мы пытаемся найти середину, чтобы остановить убийства.

2. Вы говорите об уступках, но россияне отклонили прекращение огня, встреча между путиным и Зеленским не планируется, а на этой неделе россия ударила по американскому заводу в Украине. Там было 650 человек. Почему вы считаете, что путин серьёзен?

Я не говорил, что они пошли на уступки по всем пунктам. Но они признали территориальную целостность Украины после войны, они признали, что они не смогут установить марионеточный режим в Киеве, и они признали, что должны быть некоторые гарантии территориальной целостности Украины.

Ничего из этого россия не признавала. Просто в своей реальности человек живёт.

3. Что меня особенно восхищает в президенте Трампа - он не пытается сфокусироваться на каждой малейшей детали, как всё началось 3,5 года назад. Он пытается сфокусироваться на каждой малейшей детали сейчас - в чём стороны не соглашаются, в чём соглашаются, и как проложить мост от одной стороны к другой.

Невозможно говорить о том, что происходит сейчас, не понимая, что происходило тогда - и не 3,5 года, а 11 лет назад. Но они не понимают ни что происходило тогда, ни сейчас.

4. россия ударила по американскому предприятию в Украине, что это, если не пощёчина мирному процессу?

Мне не нравится это, Кристен, но это война. россияне сделали многое из того, что нам не нравится - много мирных жителей погибло. И на самом деле Трамп сделал намного больше, чтобы приложить давление на россиян, чем Джо Байден, который за 3,5 года не сделал ничего кроме разговоров. Вы спрашиваете, не раздражён ли я? Я раздражён тем, что война продолжается. А Трамп усиленно предпринимает дипломатические усилия, чтобы закончить войну, американцы должны гордиться этим.

Ха-ха. Как постоянно напоминает сам Трамп, Байден выделил Украине $350 млрд (в реальности около $120 млрд), но Байден ничего не делал, да.

5. Рубио сказал, что санкции НЕ приведут к прекращению огня.

Санкции точно НЕ приведут к прекращению огня. россияне не хотят прекращения огня, на то есть сложные причины. Мы, конечно, выступали за прекращение огня, но мы не контролируем, что делают россияне. Если бы мы контролировали - война бы закончилась 7 месяцев назад. Но у президента всё ещё много карт, чтобы применить давление.

6. В чём конкретно заключается давление на россиян? Как вы собираетесь их усадить за стол?

Здесь есть фундаментальное недоразумение. Президент применил агрессивное экономическое давление, например, вторичные пошлины на Индию. Ещё он дал понять, что россию могут снова пригласить в мировую экономику, если они прекратят убийства, а если нет, они дальше останутся изолированными. Трамп применил больше экономического давления, чем Байден за все 3,5 года.

Все действующие на сегодня санкции были введены Байденом. Трамп ввёл 0 новых санкций.

7. А почему против Китая не ввели санкции?

У нас уже действуют 54% пошлины. Мы ведём дискуссии, чтобы китайцы стали лучше как партнёры и положили этой войне конец. Вы не понимаете, мы УЖЕ применяем агрессивное экономическое давление. А может, если будет прогресс, мы его немного ослабим.

Агрессивное экономическое давление Шрёдингера.

8. Уточните: единственная вещь, которую президент Трамп просит от россиян - это отказаться захвата всей Украины?

Нет. Там разногласия насчёт гарантий, насчёт линии разграничения. Мы определили две критических вещи: одна для украинцев, другая - для россиян. И вот в этом яблоко раздора.

То есть он решил, что для украинцев гарантии безопасности критичны, а территориальные вопросы - нет, а для россиян территориальные вопросы критичны, а гарантии безопасности - нет? Мда...

9. Решения о территориях будут в конечном итоге принимать украинцы. Но это именно то, как войны урегулируются. Первая мировая, Вторая мировая, любой большой конфликт - всегда были переговоры.

Вторая мировая завершилась разгромом Гитлера.

10. Если украинцы не захотят, мы не будем принуждать их, потому что это не наша страна. Мы пытаемся играть конструктивную роль.

11. Лавров сказал, что россия должна быть частью гарантий безопасности. Как россия может обеспечить безопасность Украины, когда она бомбит её?

Мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не закончится. И, конечно, россияне будут частью переговоров о том, как эту войну закончить. Конечно, у них будет некоторый вес в этом. Это не значит, что у них будут войска на украинской территории. Но как вы можете предоставить гарантии безопасности, если не говорить с россиянами? Гарантии безопасности будут предоставлены рядом наций, европейцы будут играть в этом большую роль. россияне будут вовлечены, потому что это критическая сторона, необходимая, чтобы остановить убийства.

Здесь он вообще поплыл и начал говорить бессвязные вещи. Что значит "они не говорят о гарантиях безопасности до окончания войны", когда это обсуждалось всю эту неделю? Что значит "это не значит, что у россии будут войска на украинской территории", а на чьей территории они сейчас? Он знает вообще, что суть требований россии - вето на любую западную помощь Украине в случае повторного нападения?

12. Мы будем играть активную роль, чтобы обеспечить, что у украинцев будут гарантии и уверенность, которая им нужна, чтобы остановить войну со своей стороны, а у россиян будет чувство, что они могут положить конец войне со своей стороны. Всё сложно.

Всё просто. Чтобы украинцы, как он говорит, "остановили войну со своей стороны", нужно, чтобы их перестали убивать. Убивает россия, Украина защищается.

P.S. Ряд пабликов написал, что Вэнс сказал, что война закончится не позднее, чем через полгода. Он такого НЕ говорил. Он сказал, что будет рад, если война завершится через 3 или 6 месяцев. То есть может завершится, может не завершится.

