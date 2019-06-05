12 тисяч випускників Харківщини склали ЗНО з історії України (ВІДЕО)

Після української мови та літератури, яка є обов’язковою для абітурієнтів, це – найпопулярніший предмет.

Ярослав Ковальов – студент Харківського державного автомобільного коледжу. Історія України – це другий тест, який він складав. Зазначає: завдання були не складніше, ніж у минулі роки. Складнощі виникли лише з картографією. Хлопець вступатиме до юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ярослав Ковальов, студент Харківського державного автомобільного коледжу

Готовился очень упорно, неделю повторял все конспекты, книги, какие-то дополнительные материалы читал, с репетитором занимался, повторяли все. Либо ты знаешь, либо не знаешь, тут два варианта. Особо сложных заданий не было, если готовился, можно сдать.

Максимальний бал, який міг здобути абітурієнт, – 94. На виконання 60 завдань було передбачено 2,5 години. Студенти розповідають, що складати ЗНО заважала спека. Вікна відчиняли і зосередитися на завданнях через шум з вулиці було важко.

Сергій Цоцорін, студент Харківського державного автомобільного коледжу

Окна были открыты, потому что жарко. Очень жарко в аудиториях. И если даже закрывается дверь, а остаются открытые окна – очень парит.

У тестуванні взяли участь більше 12 тисяч випускників. ЗНО проводилось у 54 закладах Харкова та області. Поліцейські не зафіксували жодного правопорушення. Попереду – ще три тести: біологія, географія та хімія. Результати абітурієнти мають дізнатися не пізніше 25 червня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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