12.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Більш як половина населення Європи заразиться новим штамом коронавірусу «Омікрон». Це станеться у найближчі 6-8 тижнів, заявив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге. На цей час 50 із 53 країни Європи та Центральної Азії зафіксували випадки захворювання штамом «Омікрон». Клюге додав, що цей варіант коронавірусу швидко поширюється та домінує в Західній Європі і на Балканах.

Голова експертної групи з протидії COVID-19 при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове заявила, що «Дельтакрон» не є окремим штамом або комбінацією двох варіантів коронавірусу. «Не вживаймо назви на кшталт «Дельтакрон», «Флюрона» або «Флюрон». Ці слова означають комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається. «Дельтакрон», імовірно, є забрудненням (зразка) під час секвенування», – зазначила чиновниця ВООЗ.

Європейський Союз

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних і частих бустерних щепленнях. Про це заявив голова департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцинації ЕМА Марко Кавалері. Офіційний представник EMA висловив занепокоєння, що стратегія введення бустерів кожні чотири місяці гіпотетично створює ризик перевантажити імунну систему людей і призвести до виснаження населення. Аби вирішити, чи потрібна специфічна для штаму «Омікрон» вакцина, необхідні додаткові дані про вплив нового варіанту на вакцини та краще розуміння еволюції поточної хвилі захворювань, зазначив Кавалері.

Натомість вакцинація є ефективним способом захисту від тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації під час зараження варіантом коронавірусу «Омікрон», заявляє європейський регулятор.

Королівство Бельгія

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук підтвердив, що незабаром санітарна перепустка (CovidSafeTicket) вважатиметься дійсною лише за умови включення до неї бустерної дози вакцини.

Грецька Республіка

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Рішення стосується: пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні; людей, які приймають імуносупресивні препарати; реципієнтів трансплантата; пацієнтів з ревматичними захворюваннями чи нирковою недостатністю. Ця група людей зможе ввести четверту дозу за 3-6 місяців після третього щеплення.

Республіка Ірландія

Вакциновані мандрівники більше не будуть зобов'язані подавати негативний тест на COVID-19 для в'їзду до Ірландії. Через появу варіанта «Омікрон» обов'язкові ПЛР-тести перед прибуттям до країни були повторно введені для всіх мандрівників, незалежно від статусу вакцинації. Проте, згідно з новими правилами, тим, хто в'їжджає до Ірландії, тепер потрібно буде лише подати довідку про вакцинацію або одужання. Водночас невакциновані мандрівники, як і раніше, мають надати доказ негативного результату тесту.

Республіка Польща

Генетичний варіант, що сприяє тяжкому перебігу і високій смертності від коронавірусу, можуть мати 14 % поляків і 9 % усіх європейців. Такого висновку дійшли польські науковці з медуніверситету в Білостоці. Виявлений групою науковців під керівництвом професорів Марціна Монюшко і Мирослава Кваснєвського генетичний варіант більш ніж удвічі збільшує ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті пацієнта. За оцінками дослідників, цей генетичний варіант мають 14 % поляків, а загалом – 9 % європейців. Своє відкриття вчені вважають переломним у боротьбі з коронавірусом. Вони вважають, що це може допомогти виявляти осіб, яким найбільше загрожує COVID-19. На думку науковців, на перебіг коронавірусної хвороби гени впливають навіть більше, ніж чинники віку чи наявності супутніх хвороб. Своє відкриття науковці з медуніверситету в Білостоці зробили спільно з Інститутом легеневих хвороб і туберкульозу у Варшаві та компанією ImageneMe. Під час дослідження, в якому також брала участь низка медзакладів, було детально обстежено 1,5 тис. пацієнтів з COVID-19. Дослідники підкреслюють, що це відкриття має привести до розробки тесту, який дасть змогу виявляти людей, котрі мають такий генетичний варіант, аби максимально убезпечити їх від зараження коронавірусом.

Сполучені Штати Америки

Вчені Вашингтонського університету в Сіетлі і співробітники біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA виявили антитіло, яке може використовуватися для ефективного лікування родини вірусів, яке включає коронавірус SARS-CoV-2 і його варіанти. В експериментах на хом'яках вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях. «Антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, варіанти SARS-CoV-2 та інші сарбековіруси в лабораторії, захищає від інфекції в дослідженнях на тваринах і, мабуть, здатне перешкоджати спробам вірусу уникнути його шляхом мутації», – зазначають науковці. Антитіло S2K146 було виділено з В-клітин людини, яка одужала від COVID-19. Як і моноклональні антитіла, що використовуються під час лікування, S2K146 націлений на вірусний спайковий білок. В експериментах на хом'яках за допомогою S2K146 у певних концентраціях вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях. Вчені встановили, що це антитіло націлене на ділянку білка-шипа, яка майже ідентична ділянці, що розпізнає рецептор ACE2, через який відбувається зараження. S2K146 імітує молекулярні контакти, утворені з рецептором ACE2, зв'язуючись саме там, де «шип» має прикріпитися до клітини. В результаті будь-яка зміна вірусного сплеску, яка знижує здатність антитіла зв'язуватися з ним, також знижує здатність вірусу зв'язуватися з ACE2 і заражати клітини. Під час експериментів вчені виявили тільки один варіант SARS-CoV-2, який міг врятуватися від досліджуваного антитіла, але його здатність зв'язуватися з ACE2 була дуже слабкою.

Держдепартамент США та Центр контролю і запобігання захворюванням (CDC) рекомендували громадянам утриматися від поїздок до сусідньої Канади з огляду на поширення штаму «Омікрон». Зокрема, CDC позначив рівень небезпеки поїздок до Канади як «дуже високий». Таке саме сповіщення розмістив на своїй сторінці Держдепартамент. При цьому Канада завжди була найбільш відвідуваною громадянами США країною. Загалом CDC не рекомендує американцям їздити майже до 80 держав. Тим часом в уряді Канади заявили, що вони в курсі рекомендацій CDC і також радять утриматися від поїздок, окрім термінових.

Королівство Марокко

Координатором Національного центру громадського здоров’я Королівства Марокко М. Мрабетом було повідомлено, що з огляду на стрімке поширення чергової хвилі захворювань на коронавірус, країна виходить на «червоний рівень» пандемії. За даними експерта, протягом останнього часу в усіх регіонах країни відмічається збільшення випадків захворювання на Covid-19, а тижневий коефіцієнт позитивних випадків у загальнодержавному плані зріс до 21,7 %.

Держава Японія

Японія збільшує строк заборони на первинний в'їзд до країни іноземців у межах зусиль, вжитих із метою стримати поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо представив новий пакет заходів у відповідь на стрімке зростання кількості заражень, що відбувається останнім часом. Він наголосив, що цей захід прикордонного контролю, що набув чинності наприкінці листопада, діятиме до кінця лютого. Під час його втілення враховуватимуться гуманітарні міркування та національні інтереси. Щодо роботи системи охорони здоров'я, уряд планує підвищити прозорість даних про рівень зайнятості лікарняних ліжок. Він також має намір прискорити проведення вакцинації третьою дозою для людей похилого віку.

Источник: szru.gov.ua

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