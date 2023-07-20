123 гектари територій розмінували на Харківщині за тиждень

З 13 до 19 липня включно сапери знешкодили 1549 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня вибухотехніки провели розмінування майже 19 гектарів сільгоспугідь та 34 об’єктів, розповіли у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Фахівці перевірили 85 кілометрів ліній електропередач і підключили до мережі 386 абонентів. Також обстежили 2,5 кілометра ділянок автодоріг та 100 метрів газопроводів.

Зокрема, 19 липня в регіоні розмінували 15 гектарів території, майже 6 гектарів сільгоспугідь та 3 об’єкти. Сапери обстежили 737 метрів автодоріг, 13 кілометрів ліній електропередач. За день знищили 174 вибухонебезпечних предмети. До електромережі підключили 44 абоненти.

Якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не торкайтеся його. Відійдіть на відстань не менше, ніж 100 метрів, і телефонуйте 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости