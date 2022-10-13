13 країн підтримали створення європейської системи ППО

Напередодні зустрічі країн НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі, міністри підписали заяву про спільну систему захисту від балістичних ракет та повітряних загроз.

Ініціатором заяви є канцлер Німеччини Олаф Шольц. Його підтримали Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина, Словенія та Нідерланди.

Ймовірно, країни хочуть закупити ізраїльську систему протиракетної допомоги Arrow. Вона призначена для безпечного знищення ядерних, біологічних або хімічних ракет, що наближаються.

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/7374

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