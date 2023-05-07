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13-річна українка Софія Самолюк відмовилася виступати на пісенному конкурсі Sanremo Junior в Італії через участь росіянина.

13-річна українка Софія Самолюк відмовилася виступати на пісенному конкурсі Sanremo Junior в Італії через участь росіянина.

Про участь представника рф організатори оголосили за кілька годин до початку конкурсу.

«Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде», — заявила зі сцени Софія.

Sanremo Junior проходить під егідою ЮНІСЕФ — дитячого фонду ООН, що має захищати права та інтереси дітей.

МЗС відзначило Софію Самолюк спеціальною подякою за перемогу духу в культурній дипломатії. Дмитро Кулеба:

"13-річна Софія Самолюк @sonika_samoliuk_ відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою.

Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії."

https://t.me/gruntmedia/31373

Новости портала «Весь Харьков»

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