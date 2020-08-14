13 серпня стартувало подання електронних заяв для вступу на бакалавра та наскрізного магістра

Сьогодні, 13 серпня 2020 року, розпочато прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 22 серпня (до 16 серпня для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня).

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності – це важливий крок, адже її зміна після подання заяви є неможливою.

Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати бюджетне місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на поточну конкурсну пропозицію. Як свідчить практика, кардинально вони не змінюються, лише можуть зростати на топові спеціальності.

Слідкувати за цьогорічними рейтингами вступники зможуть після початку подання заяв на сайтах https://vstup.edbo.gov.ua/ або https://vstup.osvita.ua/. Планується, що інформація оновлюватиметься щодоби.

Важливо пам'ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо. Тому краще пересвідчитись ще раз, що всі дані підвантажені у е-кабінет коректно. Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі та внесені до Реєстру осіб зі спеціальними умовами, мають переконатися, що під час подання заяв у них зазначена відповідна категорія пільги і що вона підтверджена закладом після подання заяви.

Не обов'язково намагатися подати заяви у перший день, це жодним чином не впливає на участь у конкурсному відборі, але і не варто це відкладати на останню годину.

Радимо вступникам ознайомитись з інструкціями щодо подання заяв і бути максимально уважними. Якщо, наприклад, вступник побачив у е-кабінеті навпроти своєї заяви статус “Потребує уточнення вступником”, у жодному разі не слід її скасовувати, потрібно звернутись до вишу та надати необхідні роз'яснення – скасування заяв призводить до втрати пріоритетності, потім вже неможливо подати заяву з такою ж пріоритетністю. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/instrukciyi-shodo-roboti-z-sistemoyu-podannya-zayav-v-elektronnij-formi-reyestraciya-elektronnogo-kabinetu

Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.

Нагадаємо, що 5 серпня, розпочато прийом е-заяв для вступу на ОС Магістр.

Источник: mon.gov.ua

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