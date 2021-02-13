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14 лютого виповнюється 29 років з дня створення Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

14 лютого виповнюється 29 років з дня створення Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

14 лютого 2021 року виповнюється 29 років з дня створення Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

Інститут є головною науково-дослідною установою Збройних Сил України у сфері досліджень проблем будівництва, розвитку, підготовки та застосування ЗС України, а також управління ними, їх підтримки та логістичного забезпечення, обґрунтування оперативно-стратегічних (оперативно-тактичних) вимог до систем озброєння і військової техніки.

Колектив Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України має значні досягнення і здобутки у галузі воєнної науки, робить вагомий внесок у справу розвитку Збройних Сил України та підвищення їх боєздатності.

Источник: mil.gov.ua

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