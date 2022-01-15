14.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ФРН

Німецьким депутатам у Бундестазі буде надано ключове право голосу з питання запровадження загальної обов'язкової вакцинації від коронавірусу до кінця березня, заявив лідер парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх. Перші дебати відбудуться за два тижні, а відразу після цього СДПН представить ключові моменти для законопроєкту. Потім ці пункти будуть використані як основа для пропозиції, складеної парламентаріями від різних партій.

Республіка Хорватія

Тривають обмежувальні заходи, зокрема особливий режим перетину кордону, від іноземців вимагається наявність негативного ПЦР-тесту (не більше 72 годин від забору крові), тесту на антиген (не більше 48 годин від забору крові) або підтвердження щеплення визнаними в ЄС вакцинами для осіб, які мають право проживання в країні чи ЄС. Як альтернатива тестуванню може бути застосований 14-денний карантин (для громадян ЄС з країн «червоної» зони – виключно тест).

Держава Катар

В Державі Катар триває погіршення епідеміологічної ситуації та зафіксований рекорд виявлених хворих за добу – більше 4 тис. осіб, що перевищило пікові показники першої та другої хвиль пандемії. З огляду на це запроваджено заборону на відвідання торгових центрів дітям віком до 12 років, навіть якщо вони супроводжуються повністю вакцинованими батьками. Через поширення штаму «Омікрон» влада емірату вживає невідкладних заходів з перепрофілювання медичних закладів для лікування хворих на коронавірус. Зокрема, одну з педіатричних лікарень – «Аль-Вакра» було переобладнано виключно для здійснення прийому та стаціонарного лікування хворих на COVID-19 дітей.

Республіка Ірак

У провінції Дахук було виявлено п'ять випадків «Омікрону», повідомив міністр охорони здоров'я Саман Барзанджі.

Міністерство охорони здоров'я Іраку також оголосило про реєстрацію випадків захворювання на «Омікрон» серед групи іноземних дипломатів.

Турецька Республіка

Строк карантину в разі позитивного ПЦР-тесту в Туреччині тепер становить сім днів. Від громадян України для в‘їзду в країну потребують негативний ПЦР-тест та реєстрацію на сайті Міністерства охорони здоров‘я республіки.

Алжирська Народна Демократична Республіка

Генеральний директор Алжирського Інституту Пастера Ф. Деррар повідомив, що більшість смертей через захворювання на коронавірус в Алжирі було зафіксовано в осіб, які не отримали жодної дози вакцини від Covid-19. Медичний спеціаліст закликав громадян до вакцинації, яка допоможе вивести країну з епідеміологічної кризи. Окрім цього, наступного тижня Алжир очікує прибуття п’яти мільйонів доз вакцини «АstraZeneca» та «Johnson &Johnson».

За даними голови Агентства охорони здоров’я Алжиру П. Сенхаджі, країна перебуває на початку епідеміологічного піку, свідченням чого є збільшення вдвічі позитивних випадків захворювання на коронавірус за останні дні. Окрім цього, висловлено застереження та побоювання щодо можливості появи в Алжирі нового штаму Covid-19. За його словами, єдиним способом уповільнення передачі вірусу залишається вакцинація.

Туніська Республіка

З 13 січня в Тунісі вводиться комендантська година. Свої оселі жителі країни не зможуть залишати з 22:00 до 05:00. Підприємства також закриватимуться на цей час. Жителям Тунісу рекомендують поки що не планувати поїздок за кордон. Рішення ухвалено через погіршення епідеміологічної ситуації.

Китайська Народна Республіка

Китайський центр контролю та профілактики захворювань закликав населення до бустерної вакцинації для захисту від «Омікрону». Зазначене обумовлене дослідженнями мутацій цього штаму. Легкі симптоми у хворих та більша летючість залишають бустерну вакцинацію та масове тестування на нуклеїнові кислоти провідними заходами боротьби.

Шанхайська фармацевтична компанія направила до Тайваню 13,33 млн. доз вакцин, виготовлених на правах і за технологією німецької BioNTech.

Малайзія

Міністр охорони здоров’я Малайзії Хаїрі Джамалуддін повідомив про збереження коронавірусних обмежень – обов’язковий 7-денний карантин для всіх, хто в’їжджає в Малайзію, незалежно від типу та країни походження вакцини. Виняток зроблено лише для осіб, які пройшли повну вакцинацію і перехворіли на Covid-19 протягом 11-60 діб до прибуття в країну та мають офіційне підтвердження цього.

Источник: szru.gov.ua

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