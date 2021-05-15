14.05.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Країни з низькими і середніми доходами, у яких проживає більше половини населення Землі, мають у своєму розпорядженні тільки 17 % вакцин від коронавірусу, а найбагатші країни – 83%. Ці дані озвучив на Глобальному форумі досліджень та інновацій генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. Також на форумі зазначалося, що останнім часом відбувся “великий науковий прогрес в епідеміологічній оцінці та визначенні методів боротьби” з COVID-19. Водночас не вдалося “забезпечити адекватний результат на рівні глобального співтовариства”, для чого “в першу чергу потрібна рівноправність у тому, що стосується надання широкого доступу до важливих медичних препаратів”.

Австрійська Республіка

З 20 травня розпочнеться вакцинація вагітних жінок. Включення їх до пріоритетної групи вакцинації відбулося з ініціативи Віденської асоціації з охорони здоров’я. Щеплення буде проводитися жінкам від 13-го тижня вагітності.

Грецька Республіка

З 14 травня Греція починає послаблювати локдаун, зокрема:

● припинить дію система SMS для виходу з дому, нічна комендантська година починатиметься у 0:30 замість 23:00, а обмеження на внутрішні поїздки будуть скасовані як частина поетапного повернення Греції до норми після місяців обмежень;

● ще більше послаблять обмеження для закладів роздрібної торгівлі;

● починає діяти грецька версія „зеленого сертифіката" щодо подорожей на острови (за винятком Лефкади та Евбеї) морським або повітряним транспортом. Мандрівники повинні мати або сертифікат про щеплення (14 днів після другої дози), негативний результат ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до цього, негативний результат швидкого тесту, або самотест, зроблений за 24 години до поїздки, або документальне підтвердження перенесеної хвороби;

● дитячі садки відкриються 17 травня, літні кінотеатри – 21 травня.

Королівство Данія

Данська агенція з безпеки пацієнтів поширила інформацію про те, що останнім часом спостерігається помітне зростання захворюваності на коронавірус серед молоді у віці 15-24 років. За оцінкою фахівців, такі спалахи захворювань є результатом участі молоді у групових святкових заходах.

Естонська Республіка

Уряд Естонії затвердив план послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу. З 17 травня відкриваються освітні заклади та дозволяються спортивні заняття надворі групами до 25 осіб. З 24 травня ресторани зможуть приймати клієнтів всередині закладів, але не більше 50% від місткості і не більше 6 людей за столом, а закриватися не пізніше 22:00. З цієї ж дати дозволяється робота музеїв, кінотеатрів, конференц-залів. З 31 травня зможуть приймати відвідувачів басейни, аквапарки, сауни і спа-салони, але з обмеженням до 50 % від загальної місткості, правилом "2+2" (по двоє людей і два метри дистанції) та обмеженням часу роботи до 22:00.

Королівство Іспанія

Іспанія відкриє свої кордони для іноземних туристів з третіх країн після 20 травня.

Латвійська Республіка

Люди, щеплені від Covid-19, які в'їхали до Латвії з будь-якої країни Європейського Союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії або Великої Британії, більше не повинні дотримуватися самоізоляції. Таке рішення затвердив уряд країни. Це стосується тих, хто може надати докази того, що з моменту завершення повного курсу вакцинації препаратами, зареєстрованими Європейським агентством з лікарських засобів або аналогічним регулюючим органом, або вакцинами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пройшло 15 днів.

Королівство Нідерландів

В умовах часткового локдауну уряд Нідерландів ухвалив рішення про допуск лише 3,5 тисячі глядачів на конкурс «Євробачення 2021». Таким чином, з метою попередження поширення короновіруса у концертному залі Роттердаму «Ahoy» буде заповнено 20 % від усіх місць. Загально доступного продажу квитків не буде.

Королівство Норвегія

Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я має намір провести цього літа так звані «Коронавірусні концерти», глядачами яких стануть 15000 осіб. Мета дослідників полягає у спробі з'ясувати, чи великий ризик зараження коронавірусом і чи можна уникнути поширення інфекції за допомогою експрес-тестів. Пропозиція відомства вже отримала ухвалу від Комітету з етики медичних досліджень (REK). Якщо все піде за планом, то вже в червні в Норвегії будуть організовані три музичних концерти – по 5000 учасників на кожен.

Румунія

З 13 травня режим підвищеної готовності у Румунії був продовжений ще на місяць. Водночас передбачені й послаблення: знято обмеження на участь у релігійних процесіях і паломництві за умови дотримання заходів профілактики; дозволено організовувати спортивні та культурні заходи за участю осіб, які пройшли вакцинацію або перехворіли COVID-19 протягом останніх трьох місяців, а також при наявності негативного результату тесту на COVID-19.

Федеративна Республіка Німеччина

З 13 травня у Німеччині почали діяти адаптовані загальнонаціональні правила щодо в’їзду в країну. Люди, які повністю вакциновані та одужали після хвороби і можуть це підтвердити, звільняються від карантину та тестування. Водночас при в’їзді з вірусних зон залишається 14-денний обов'язковий карантин.

Для осіб, які не щеплені, карантин можна закінчити з негативним тестом відразу.

Чорногорія

Починаючи з 13 травня Чорногорія безкоштовно робитиме ПЛР-тести туристам, які їх потребують при поверненні до себе додому. При цьому безкоштовні тести будуть доступні у всіх медичних установах країни.

Швейцарська Конфедерація

Швейцарія планує з кінця травня послабити обмеження на масові заходи і дозволити ресторанам приймати відвідувачів всередині закладів. Про майбутні послаблення оголосили на тлі подальшого зниження кількості заражень та показників госпіталізації. Також планується відкриття оздоровчих центрів і спа-салонів, а дистанційна робота буде "рекомендованою", а не обов’язковою. Обмеження на приватні зібрання залишаться незмінними – не більше 10 осіб всередині приміщення і не більше 15 – надворі, незалежно від того, скільки гостей вже щеплені від коронавірусу. Водночас для повністю щеплених людей скасують вимогу самоізоляції у разі контакту з хворим на коронавірус або повернення з країн "червоної зони". Наразі пропозиції проходять обговорення за участі всіх 26 кантонів. Остаточне рішення має бути прийняте 26 травня.

Турецька Республіка

З 15 травня Туреччина скасовує вимогу щодо пред’явлення негативного ПЛР-тесту при в’їзді на територію країни для громадян 16 країн, серед яких і Україна.

Источник: szru.gov.ua

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