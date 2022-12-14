14грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

#Збройні_Сили_України вшановують світлу пам'ять ліквідаторів та героїв ЧАЕС, пожежників, експлуатаційний персонал ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, всіх громадян України, хто ціною свого життя і здоров’я жертовно зупинили ядерну стихію Чорнобиля та врятували Україну та світ від поширення радіаційної загрози, адже серед перших, хто прийшов на порятунок та віддав своє життя - #воїни, котрі ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію та зумисні прорахунки й бездіяльність #злочинного_радянського_комуністичного_режиму #XX століття, так само як сьогодні захищають Україну та світ від #російської_цинічної_збройної та гібридної агресії у ХХІ столітті.

14 грудня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, аварія на якому відбулася 26 квітня 1986 року та стала справжньою національною трагедією, наслідки якої ми відчуваємо й досі.

Ця аварія стала результатом бутафорної діяльності злочинного московського режиму. Чорнобильська Трагедія засвідчила, що брехня, кримінальна безвідповідальність та маніпуляція інформацією злочинною комуністичною системою радянського союзу поставили під загрозу мирне існування всього світу.

24 лютого, кремлівський режим, підступно продовжив й розв’язав за підтримки білорусі агресивну, неспровоковану, загарбницьку війни проти України й знову створив загрозу повторення Чорнобильської трагедії, окупувавши станцію.

Російські окупанти утримували в заручниках працівників ЧАЕС, нищили системи моніторингу та контролю станції, поставивши людство вдруге перед незворотними катастрофічними наслідками, здійснивши спробу акту ядерний тероризму.

Завдяки героїчним та самовідданим діям Збройних Сил України 13 квітня 2022 була звільнена від російських окупантів-терористів.

Героїзм військовослужбовців, які одними з перших приступили до ліквідації наслідків аварії на четвертому енергоблоці ЧАЕС, завжди слугує взірцем для нащадків.

Серед них – представники військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, вертолітники, військові будівельники та пожежники, сапери та спеціалісти інженерних військ, військові водолази, медики, автомобілісти і метеорологи, науковці та фахівці озброєння, представники інших професій.

У лавах Збройних Сил України досі проходять службу і працюють кількасот учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які більше двохсот днів і ночей брали участь у спорудженні об’єкту «Укриття».

Ядерна стихія опалила долі мільйонів українців. Ми в неоплатному боргу перед героями-чорнобильцями, які захистили теперішні й прийдешні покоління від радіаційного лиха. Схиляємо голови в пошані перед кожним, чиє життя та здоров’я забрав невидимий ворог – смертоносне радіоактивне випромінювання.

#Сила_Ветеранів #СилаРятувальників

ДСНС України Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України National Chernobyl Museum

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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