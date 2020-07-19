15 выпускников школ на Харьковщине получили по 200 баллов на ЗНО по математике

Первые подсчеты баллов и первая статистика показалм, что школьники Харьковщины отлично проявили себя в сдаче ВНО.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального Центра оценивания качества образования. Так, по результатам ВНО по математике 15 абитуриентов в Харьковской области получили по 200 балов. Из этого количества — 6 учеников Харьковского физико-математического лицея №27.

Для сравнения, в Полтавской и Сумской областях таких результатов по 5 на каждую область.

А после подсчетов результатов ВНО по физике стало видно, что на Харьковщине пять абитуриентов получили 200 баллов.

Источник: objectiv.tv

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