15.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

На цей момент 116 країн світу відстають від графіка вакцинації, що не дає змоги досягти поставленої ВООЗ мети – охопити щепленнями від коронавірусу не менше 70 % населення в кожній державі до кінця року, – заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус на міжнародному форумі з COVID-19. Глава ВООЗ наголосив, що в деяких країнах широке охоплення населення вакцинацією у поєднанні з легшим перебігом хвороби під час зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу, ніж за інфікування іншими штамами, «є рушійною силою для помилкового наративу, що пандемія закінчилася». Водночас «низьке охоплення вакцинацією та низькі темпи тестування в інших країнах створюють ідеальні умови для появи нових варіантів».

Австрійська Республіка

Дія закону про обов'язкову вакцинацію від COVID-19, що набув чинності в Австрії 4 лютого, може бути припинена, заявив канцлер Карл Нехаммер. Таке рішення може бути прийняте у разі, якщо за нього висловиться експертна рада. «Метою цього закону ніколи не було встановити примусовий захід, а знайти правильну відповідь у потрібний час на небезпеку вірусу. Комісія, що складається з юристів і лікарів, постійно переглядає питання про те, чи є (обов'язкова) вакцинація, як і раніше, законною».

Королівство Данія

Станом на поточну дату в Данії «бустерну» дозу вакцини вже отримало 61,5 % населення. За останню добу відбулося значне зниження щоденного рівня захворювання порівняно з минулим тижнем, водночас рівень позитивності тестів становить близько 32%.

Естонська Республіка

Відповідно до розпорядження уряду з 14 лютого в Естонії не потрібні ковід-сертифікати на масових заходах поза приміщеннями. Уряд аргументував своє рішення тим, що небезпека передачі коронавірусу на свіжому повітрі значно менша, ніж у приміщенні, а соціальне дистанціювання витримувати легше. Так, згідно з даними епідеміологів Естонії, менш як 10 % випадків зараження пов'язано з вуличними заходами. При цьому організатори заходів, що проходять поза приміщеннями, повинні враховувати як кількість публіки, так і кількість учасників, та забезпечити їх розосередження. Також необхідно брати до уваги, скільки часу люди проведуть разом, у разі багатолюдних зборів рекомендовано носити медичні маски.

Італійська Республіка

З 15 лютого в Італії набирають чинності правила, згідно з якими всі співробітники державного або приватного сектору віком 50 років і старші будуть зобов'язані пред'явити свідоцтво про вакцинацію, щоб потрапити на своє робоче місце. «Суперзелений пропуск», який уже потрібний для доступу до більшості місць і послуг в Італії, показує, що власник був вакцинований або вилікувався від Covid протягом останніх шести місяців. Проте для всіх осіб віком 50 років і старше потрібна вакцинація, а не лише одужання, оскільки в Італії вакцинація для цієї вікової групи є обов'язковою з початку січня. Вимога вакцинації поширюється на всіх, хто проживає в Італії у віці 50 років і старше, або на всіх, кому має виповнитися 50 років до 15 червня. Сюди також входять іноземні громадяни. Будь-яка людина у цій віковій групі, яка залишається нещепленою станом на 1 лютого або не отримала бустерну дозу протягом шести місяців після завершення циклу первинної вакцинації, підлягає одноразовому штрафу у розмірі 100 євро від податкової служби Італії. Крім того, зміна правил з 15 лютого означає, що будь-яка людина в цій віковій групі, яка не може пред'явити доказ вакцинації на вході на своє робоче місце, може бути оштрафована або відсторонена від роботи без збереження заробітної плати.

Тим, кого буде виявлено на робочому місці без вакцини, загрожує штраф у розмірі від 600 до 1 500 євро, який подвоюється у разі повторного порушення. Роботодавці, викриті у недотриманні правил, підлягають штрафу в розмірі від 400 до 1000 євро.

Литовська Республіка

14 лютого уряд Литви передав Україні 225 600 доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Препарат був наданий через глобальний механізм COVAX на прохання уряду України. «Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією», – заявили литовські посадовці. Партія вакцин буде направлена громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.

Королівство Нідерланди

Уряд Нідерландів має намір зняти майже всі коронавірусні обмеження з 25 лютого. Чинними залишаться лише базові рекомендації – відмовитися від рукостискань, дотримуватися основних правил гігієни, провітрювати приміщення та тестуватися за наявності симптомів. «Обов'язкове носіння маски та необхідність дотримуватися дистанції в 1,5 м відійдуть у минуле. Припинить свою дію також рекомендація працювати з дому в міру можливості».

Відійдуть у минуле і санітарні перепустки, проте не виключається відновлення їх використання у ситуаціях, де вони можуть мати сенс. Можливо, вони також будуть потрібні для подорожей за кордон. На великих масових заходах почне діяти система 1G, за якої допуск дозволятиметься лише з негативним результатом тесту на коронавірус.

Рішення уряду пов'язане з тим, що пандемія більше не створює великого тиску на системи охорони здоров'я.

Республіка Польща

На території Польщі було виявлено два нові варіанти різновиду коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон», повідомив заступник голови Міністерства охорони здоров'я республіки Вальдемар Фарка. «У нас уже є два нових субваріанти штаму «Омікрон», які спостерігаються в нашій країні. Коронавірус так просто не піде з нашого повсякденного життя. Я думаю, що певні звички, певні правила, до яких ми звикли, тобто дистанція, дезінфекція, маска, мають залишитися з нами, можливо, не назавжди, але, звичайно, на триваліший термін».

Грузія

Генеральний директор Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе заявив, що Грузія перебуває на піку поширення шостої хвилі коронавірусу. З цього тижня очікується зниження щоденної кількості хворих. «Сьогодні 4 тисячі випадків і, на жаль, 21 смерть. Ця цифра інфікованих не відображає реальної ситуації, тому що у нас високий показник виявлення коронавірусу – 40 %», сказав учений.

Азербайджанська Республіка

Водії громадського транспорту в Азербайджані, включаючи таксі, 15 лютого мають бути щеплені третьою дозою вакцини від COVID-19, якщо їхнім сертифікатам про щеплення вже більше півроку, – нагадав офіційний представник МВС республіки Ельшад Гаджієв. Він зазначив, що правоохоронці розпочнуть перевірку транспорту. Усі сертифікати про щеплення, яким понад півроку, з 15 лютого стануть недійсними. Подовжити їх можна, отримавши третю дозу вакцини. Якщо водії порушать це правило, щодо них буде вжито відповідних заходів.

Ліванська Республіка

За даними МОЗ Ліванської Республіки, рівень вакцинації в країні залишається низьким – 48 % громадян отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, 40,7 % – дві дози. За повідомленням міністра охорони здоров’я Лівану Фіраса Абіада, відповідні компетентні органи країни здійснюють заходи щодо вирішення проблеми злому невстановленими особами офіційної платформи MOPHPASS, яка узагальнює дані на осіб, що прибувають до Лівану, що призвела до витоку особистих даних. Міністром висловлено запевнення щодо розробки найближчим часом нових критеріїв безпеки вказаної платформи.

Республіка Куба

На Кубі вводяться сертифікати про вакцинацію від коронавірусу, до яких додаватиметься QR-код із особистими даними громадянина, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Кубинські сертифікати про вакцинацію відповідають стандартам Європейського Союзу та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. В інформаційному департаменті МОЗ Куби зазначають, що QR-коди можуть бути використані за межами країни, а на Кубі зможуть використовуватися коди, видані в інших країнах. Проте інформація про вакцинацію кубинців від коронавірусу за кордоном не вноситиметься до офіційної довідки.

Австралія

14 лютого у системі охорони здоров'я Вікторії, другому за чисельністю населення штаті Австралії, перестав діяти надзвичайний режим, що дало змогу лікарям значною мірою повернутися до надання медичних послуг у звичайному порядку. З 14 лютого приватним лікарням у штаті дозволено проводити до 50 % усіх планових операцій у столичному Мельбурні та до 75 % усіх планових операцій у регіонах. У Вікторії також відновлюється обстеження маленьких дітей та майбутніх породіль.

Нова Зеландія

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що країна зіткнулася з новою хвилею коронавірусу, і попередила про значне зростання захворюваності на COVID-19. «Це період проблем і ризику, такої ситуації ми досі не спостерігали. Ми вперше за два роки від початку пандемії вступаємо у період, коли жителі Нової Зеландії спостерігатимуть дедалі більше випадків коронавірусу».

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»