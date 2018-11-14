«1562» перегружена: «ХТС» вводит горячую линию по вопросам отопления

Оставить заявку можно будет по многоканальному номеру КП «ХТС» 725 50 00, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета. Он заработает в ближайшие дни — когда именно, в мэрии обещают сообщить дополнительно.

По словам первого заместителя гендиректора «Теплосетей» Сергея Волика, горячая линия информационно-диспетчерской службы «1562» перегружена. Запуск новой линии от «ХТС» поможет быстрее принимать заявки и, соответственно, быстрее устранять неполадки.

В этом году в Харькове по распоряжению мэра отопительный сезон стартовал 15 октября. Традиционно вначале отопление включали в школах, детсадах и больницах, затем — в жилых домах. Все дома в разных районах города разбили на пять очередей.

16 октября гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил, что жилые дома начнут подключать в течение нескольких дней, и процесс займёт порядка двух недель.

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

30 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов КП «Харьковские тепловые сети» на отопление и горячую воду.

6 ноября городской голова Геннадий Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели.

В «ХТС» обещали, что 8 ноября отправят дополнительные ремонтные бригады на места аварий на теплосетях, и в течение двух дней отопление включат во всех жилых домах города.

В мэрии также заявляли, что основные проблемы с теплоснабжением возникли в Киевском и Шевченковском районах, которые обслуживает ТЭЦ-5. Предприятие простаивало пять месяцев и возобновило работу в середине октября. «Это частная структура, которая сама решает, в каком режиме ей работать. Предприятие готовит теплоноситель фактически для всего города, и мы очень зависим от него. На сегодняшний день теплоэлектроцентраль ещё не вышла на необходимые мощности. В течение пяти месяцев, которые не работала ТЭЦ-5, трубы стояли без воды, и когда теплоэлектроцентраль начала подавать теплоноситель, на сетях возникло множество дефектов. Это и послужило причиной отсутствия теплоснабжения в двух районах», — пояснял директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

12 ноября Сидоренко сообщил телеканалу UA: Харків, что к отоплению подключили все жилье. По его словам, в некоторых домах может быть холодно из-за порывов на сетях. Сколько таких домов, он не уточнил. При этом на сайте диспетчерской службы «1562» уже было больше тысячи жалоб на проблемы с отоплением.

В тот же день КП «ХТС» провело открытое обсуждение новых расчётов стоимости тепла и горячей воды. Тарифы в Харькове этой осенью уже повышали: 22 октября их обсудили на слушаниях в КП «ХТС», а 30-го — утвердили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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