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17.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

17.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала два нових препарати для лікування коронавірусу – Baricitinib (барицитініб) та Sotrovimab (сотровімаб).

За даними ВООЗ вакцини за програмою COVAX надійшли до 144 країн, 36 з 194 країн-членів організації вакцинували менше 10 відсотків населення, а 88 країн – менше 40 відсотків.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс пообіцяв скасувати вже у лютому обов’язкові тестування для повністю вакцинованих. З наступного місяця до Великої Британії можна буде потрапити лише після надання свідчення про вакцинацію від COVID-19, не роблячи при в’їзді тест на коронавірус.

Грецька Республіка

Штрафи громадянам Греції старше 60 років, які не записалися на перше щеплення від COVID-19, будуть накладатися з 17 січня після необхідних перевірок. У січні 2022 року сума штрафу становитиме 50 євро, в наступних місяцях збільшиться до 100 євро.

Королівство Данія

У Данії з неділі 16 січня набуло чинності значне послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з рекордною хвилею епідемії коронавірусу і поширенням штаму «Омікрон». Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам «Омікрон» рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації.

Французька Республіка

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції схвалили в остаточному читанні законопроєкт, який запроваджує в країні вакцинну перепустку. На відміну від санітарної перепустки, що діяла досі, вона видаватиметься лише на підставі повної вакцинації двома основними вакцинами, які дозволені в ЄС, та бустерною дозою.

Держава Катар

Правоохоронні органи Держави Катар здійснюють посилений контроль за дотриманням населенням обмежувально-карантинних заходів на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в еміраті. Відповідно до місцевого законодавства, порушення карантинних обмежень тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу до 200 тис. катарських ріалів (55 тис. доларів США) або тюремного ув’язнення до 3 років позбавлення волі.

Турецька Республіка

Уряд Туреччини ухвалив рішення припинити вимогу ПЦР-тестів для подорожей на території країни, відвідування масових заходів, ТРЦ, кінотеатрів тощо. Громадянам України для в‘їзду до Туреччини потрібно мати негативний ПЦР-тест та реєстрацію на сайті Міністерства охорони здоров‘я Туреччини.

Королівство Марокко

Федерація спортивної стрільби Королівства Марокко (FRМTS) у межах запобігання поширенню нового штаму коронавірусу «Омікрон» офіційно повідомила про скасування чемпіонату світу із зазначеного виду спорту, запланованого у місті Рабат у лютому 2022 року. Скасування чемпіонату світу спричинене через неможливість належної організації зазначеного міжнародного заходу з огляду на рішення влади країни про припинення міжнародних перельотів.

Узбекистан

Згідно з повідомленням прес-служби МЗС Узбекистану, з 15 січня тимчасово припиняється перетин державного кордону Узбекистану з Казахстаном. Обмеження введені для того, щоб не допустити поширення нового омікрон-штаму COVID-19. Виняток зроблено для громадян, які прибувають до країни літаками.

Китайська Народна Республіка

За даними МОЗ КНР, майже 90% населення країни отримали вакцини від COVID-19. Влада докладає всіх зусиль, щоб напередодні Зимових Олімпійських ігор у Пекіні не стався великий спалах COVID-19.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: пандемия

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