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18 січня 1939 року в Хусті засноване Українське Національне Об'єднання

18 січня 1939 року в Хусті засноване Українське Національне Обєднання

18 січня 1939 року в Хусті засноване Українське Національне Об'єднання (УНО) — політична організація закарпатських українців, яка перебрала від Центральної Української Народної Ради функцію обстоювати інтереси українського населення Закарпаття.

УНО засноване з представників усіх доти існуючих українських партій і груп, за винятком комуністів. 24 січня був названий центральний провід УНО. Головою об'єднання став Федір Ревай — голова Української Центральної Народної Ради (УЦНР), заступником голови – Михайло Тулик, (згодом — Юрій Перевузник), генеральний секретар — Андрій Ворон.

Почесним головою УНО був обраний Авґустин Волошин. Крайовий секретаріат (головний провід) партії розташувався у місті Хуст.

27 січня провід об'єднання сформував список кандидатів у посли (депутати) до Сойму Карпатської України із 32 осіб на чолі з Авґустином Волошиним, усі з яких були обрані. Пресовий орган — щоденник «Нова Свобода», редакцію якої очолив письменник В. Ґренджа-Донський. За підсумками виборів партія УНО здобула масову підтримку в населення – 92,4 %. Сумарно противники партії УНО та українського національно-державного вектора розвитку краю здобули лише 19 тис. 645 голосів.

З окупацією Карпатської України союзним нацистській Німеччині Королівством Угорщина Українське Національне Об'єднання було ліквідоване.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5129

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