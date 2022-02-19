18.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Республіка Австрія

Припинити дію більшості обмежень в Австрії планують з 5 березня. Вже з 19 лютого від «правила 2G» для більшості закладів повернуться до «3G», тобто для допуску знову почнуть визнавати не лише щеплення або довідку про хворобу, а й свіжий негативний тест (окрім Відня). З 5 березня такі правила збережуться тільки для будинків для літніх людей і лікарень. Також знімуть часові обмеження на роботу ресторанів і споживання їжі та напоїв під час заходів. Використання респіраторів FFP2 після 5 березня буде обов’язковим лише у місцях великого скупчення людей – у транспорті, супермаркетах, аптеках тощо, а також будинках для літніх людей і лікарнях.

Грецька Республіка

Часткове скасування вжитих у Греції заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи обмеження, пов'язані з розважальними закладами, шкільними екскурсіями, спортивними майданчиками та робочими місцями, набуває чинності 19 лютого.

Італійська Республіка

З 10 березня 2022 року на стадіонах, у концертних залах, театрах та кінотеатрах Італії буде знову дозволено продаж їжі та напоїв, заявив 17 лютого заступник міністра охорони здоров'я Андреа Коста.

Влада Італії виділить 20 млн євро на надання психологічної допомоги громадянам, які перенесли коронавірус. У 2022 році 18 тисяч громадян зможуть отримати бонус у розмірі 600 євро, який зможуть витратити на послуги психолога. Інша частина коштів спрямована на підготовчу роботу самих спеціалістів.

За минулий тиждень кількість нових випадків зараження коронавірусом, що виявляються в Італії, скоротилася на 32 %, повідомили в експертному інституті Gimbe. При цьому експерти припускають, що це пов'язано не тільки зі скороченням темпів поширення епідемії, але й зі скороченням кількості тестів, що проводяться.

Португальська Республіка

Уряд Португалії оголосив, що скасує більшість обмежень, запроваджених у зв'язку із пандемією COVID-19: обов'язкову ізоляцію після контактів із інфікованими, віддалену роботу та обмеження пропускної спроможності у комерційних установах, вимогу про негативний тест на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари та нічні клуби. Пред'явлення цифрового сертифікату COVID-19 більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я та на кордонах країни. Люди мають і далі носити маски у громадському транспорті чи супермаркетах. Завдяки поширеній вакцинації та м'якшому варіанту «Омікрон» смертність і госпіталізації значно нижчі за рівні, що спостерігалися у попередніх хвилях.

Французька Республіка

Французька влада розгляне послаблення правил щодо носіння масок лише в тому випадку, якщо в реанімаціях буде менше 1 500 пацієнтів із коронавірусом, – заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. Він додав, що можливі і послаблення правил COVID-перепусток, їх можуть залишити лише для місць дуже високого ризику зараження, таких як нічні клуби. Французький уряд уже оголосив про календар послаблення заходів, який включає послаблення чинних правил носіння масок з 28 лютого.

Чеська Республіка

З 15 лютого для жителів Чехії після повернення додому з інших країн діють нові, спрощені правила. Вони однакові як чеських громадян, так і іноземців, які живуть у Чехії.

Вакциновані від коронавірусу або перехворілі на COVID люди тепер можуть повертатися до Чехії без будь-яких обмежень, і неважливо з якої країни. Єдина вимога – заповнити в'їзний формуляр. Причому він не знадобиться, якщо особа повертається на особистому наземному транспорті. Сертифікат вакцинації після третьої дози щеплення діє безстроково, після другої дози – 270 днів. Довідка про перенесену хворобу чинна 180 днів.

Невакцинованим і нехворим доведеться враховувати, звідки вони повертаються: якщо з країни Євросоюзу, то буде потрібний негативний тест на коронавірус (будь-який, PCR або антигенний) і заповнений в'їзний формуляр; якщо з країни, що не входить до ЄС, то на кордоні потрібно буде показати будь-який негативний тест (PCR або антигенний) та в'їзний формуляр, а у проміжку між п’ятим і сьомим днем після перетину кордону додатково зробити PCR-тест. Самоізоляція на цей час не потрібна.

У разі подорожі особистим наземним транспортом ані в'їзний формуляр, ані тест на кордоні показувати не потрібно. Термін дії антигенного тесту становить 24 години, PCR – 72 години.

Чорногорія

У Чорногорії 34 % всього населення або 40 % дорослого населення належним чином щеплені від коронавірусу, заявив директор інституту охорони здоров'я Ігор Галич.

Швейцарська Конфедерація

Швейцарія скасувала більшість COVID-обмежень, включаючи COVID-сертифікат і правила щодо масок і в'їзду з 17 лютого. Довідки більше не будуть потрібні в ресторанах, кінотеатрах або на заходах.

Проте кантони можуть вимагати COVID-сертифікати. Вони також можуть бути видані для поїздок за кордон та відвідування ЄС.

Маски більше не будуть потрібні в магазинах, супермаркетах і на робочих місцях, але поки що вони потрібні в громадському транспорті, лікарнях та будинках для літніх людей.

Усі прикордонні COVID-обмеження також пом’якшуються. Більше не потрібно надавати докази вакцинації, одужання чи негативний тест або заповнювати анкету.

Рекомендація працювати вдома також послаблена.

Уряд Швейцарії також більше не покриватиме витрати на тестування на COVID-19 у більшості випадків, за винятком «медичних і соціально-медичних установ» або компаній, які є частиною критичної інфраструктури Швейцарії.

Тестування у школах фінансуватиметься до березня.

З 17 лютого припинилися виплати тим, хто втратив заробіток через пандемію та подальші карантинні заходи.

Сполучені Штати Америки

Адміністрація президента США Джо Байдена виділить 11 країнам Африки понад $ 250 млн. на вакцини від коронавірусу. Гроші будуть виділені в рамках ініціативи Global VAX, про яку американська адміністрація вперше заявила у грудні. Білий дім побоюється, що штам «Омікрон» найбільше зашкодить країнам, які не пройшли вакцинацію, тому США віддадуть пріоритет країнам Африки на південь від Сахари – починаючи з Анголи, Кот-д'Івуару, Есватіні, Гани, Лесото, Нігерії, Сенегалу, Танзанії, Уганди та Замбії.

Провідний американський експерт з інфекцій Ентоні Фаучі заявив, що Сполученим Штатам настав час повертатися до нормального життя, незважаючи на ризик заражень коронавірусом. Фаучі пояснив, що зараз американські штати стоять перед складним вибором, намагаючись знайти баланс між захистом своїх громадян і збільшуваним невдоволенням щодо обмежень, які тривають уже третій рік. Свою заяву Фаучі зробив на тлі того, як представники охорони здоров'я США почали готуватися до нового, менш небезпечного етапу пандемії коронавірусу через зниження кількості випадків зараження штамом «Омікрон».

Держава Бахрейн

Керівництво Бахрейну скасовує з 20 лютого для прибулих у країну обов'язкові ПЛР-тестування і карантин, запроваджені раніше через пандемію коронавірусу.

Держава Ізраїль

МОЗ Ізраїлю 16 лютого запропонувало план скасування коронавірусних обмежень у країні. Представники МОЗ рекомендують уряду країни скасувати обов'язкову здачу тесту на коронавірус перед вильотом з країни, скасувати карантин для нещеплених громадян Ізраїлю, які прибули з-за кордону. Крім того, діти – громадяни іноземних держав у віці до 12 років – зможуть в'їхати до Ізраїлю у супроводі щеплених батьків, здати в аеропорту тест на коронавірус та дотримуватися карантину до отримання результатів. При цьому в'їзд нещеплених іноземців віком від 12 років рекомендується заборонити.

Коста-Рика

Школи Коста-Рики відновили роботу в очному режимі, перервану близько двох років тому через пандемію коронавірусу. Знову сісти за парти в державних і приватних навчальних закладах центральноамериканської країни мають близько 1,2 млн. дітей. Відновлення занять проходить за суворого дотримання маскового режиму та інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції.

Австралія

17 лютого прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу, найбільш населеного штату Австралії, Домінік Перротте оголосив, що в регіоні буде скасовано багато антикоронавірусних обмежень. З 18 лютого обмеження на максимальну місткість у місцях прийому гостей буде знято, а реєстрація за QR-кодами буде потрібна лише у певних місцях, таких як нічні клуби або музичні фестивалі, якщо кількість учасників заходів перевищить тисячу осіб. З 24 лютого масковий режим буде обов'язковим лише у громадському транспорті, лікарнях та установах з догляду за літніми людьми, в літаках чи аеропортах, а також у виправних установах.

Управління лікарськими засобами Австралії (TGA) схвалило вакцинацію від коронавірусу дітей 6-11 років препаратом компанії Moderna. Дітей вакцинуватимуть так само, як і дорослих, по два щеплення з інтервалом у чотири тижні, але дитячі дози становитимуть 50 мікрограм, що вдвічі менше за стандартну дозу.

Источник: szru.gov.ua

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