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188 тис. куб. м відходів: комунальники активно готують Харків до літньої пори

188 тис. куб. м відходів: комунальники активно готують Харків до літньої пори

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 1 по 31 травня вивезло близько 188 тис. куб. м побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 148,4 тис. куб. м ТПВ та 39,5 тис. куб. м великогабаритних відходів. Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко подякував харків’янам, які допомагають комунальникам виявляти порушників – водіїв, які паркують автомобілі біля сміттєвих контейнерів, та підприємців, які викидають виробничі відходи у не призначених для цього місцях. 

«Просимо небайдужих харків’ян повідомляти нас про такі випадки, за можливості надсилати фото- та відеозаписи з номерами авто та особами порушників у момент незаконного викидання побутових відходів. Ваша інформація допоможе встановити особи правопорушників та притягнути їх до відповідальності. Разом ми зробимо Харків чистішим та комфортнішим для життя», – звернувся до містян Олексій Артикуленко.

Агентство Телевидения Новости

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