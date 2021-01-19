19 січня – останній день реєстрації для проходження пробного ЗНО

Станом на сьогодні для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання процес завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО) 85 000 осіб.

Останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня. Сплатити кошти можна і після 19 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. http://testportal.gov.ua/regions/

Обрано такі тести:

● українська мова і література – 21 857;

● українська мова – 6 321;

● історія України – 5 231;

● математика – 24 210;

● математика (завдання рівня стандарту) – 3 906;

● фізика – 1 134;

● хімія – 750;

● біологія – 2 639;

● географія – 1 040;

● англійська мова – 17 722;

● французька мова – 41;

● німецька мова – 143;

● іспанська мова – 6.

Кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів (не раніше ніж через сім календарних днів з моменту оплати).

Загалом, за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 145 237 заявок для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

Більш детальну інформацію щодо порядку реєстрації розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого особа бажає проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання. http://testportal.gov.ua/regions/

Нагадаємо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 10 квітня 2021 року. В день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник/учасниця зможе скласти тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, внести 10–14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) в особистому кабінеті учасника. Експерти Українського центру оцінювання якості освіти та ГС «Освіторія» за підтримки МФ «Відродження» підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021, які будуть доступні з 11 квітня за покликанням. http://bit.ly/probne-zno2021

Источник: mon.gov.ua

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