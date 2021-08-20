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19.08.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

19.08.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

За даними ВООЗ штам COVID-19 «Дельта» зафіксований щонайменше у 148 країнах світу.

Австрійська Республіка

Згідно з рекомендацією Національного комітету з вакцинації Австрії – третє щеплення у серпні - вересні поточного року отримають особи, вакциновані у грудні 2020 року та січні 2021 року, люди літнього віку та ті, в кого рівень утворення антитіл до Covid-19 є низьким. Визначено, що третє щеплення відбуватиметься виключно вакцинами від Biontech/Pfizer та Moderna.

Федеративна Республіка Німеччина

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 16 серпня 24,6 % підлітків ФРН віком від 12 до 17 років отримали першу дозу вакцини, 15,5 % – повністю вакциновані.

Канада

Уряд Онтаріо дозволив робити третє щеплення проти коронавірусу людям, які належать до вразливої групи населення, а також надав право на вакцинацію дітям, які народилися у 2009 році.

Республіка Ірак

За останні кілька тижнів спалах COVID-19 у регіоні Курдистан досяг найвищого рівня. Щоденно інфікуються від двох до чотирьох тисяч людей.

Ісламська Республіка Іран

У країні введено заборону на діяльність всіх непродуктових магазинів і базарів, запроваджені обмеження на пересування між провінціями пасажирського транспорту.

Арабська Республіка Єгипет

Велика Британія передала Єгипту 299 700 доз вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca. Зазначена партія прибула до Каїру 17 серпня.

Республіка Індія

Центр США з контролю та профілактики захворювань знизив рівень небезпеки щодо своїх громадян для відвідування Індії, що обумовлено відносним покращенням епідеміологічної обстановки.

Китайська Народна Республіка

За останній місяць китайська поліція розкрила 1 054 випадки, пов'язаних із порушеннями у сфері профілактики та контролю COVID-19. До відповідальності було притягнуто 1 785 осіб. Представник Міністерства громадської безпеки КНР заявив, що поліція серйозно ставиться до виявлених порушень, таких, як перешкоджання виконання протиепідемічних заходів, фабрикація і поширення неправдивої інформації щодо коронавірусної інфекції, відмова проходити тестування, а також ухилення від дотримання карантинних заходів. Поліція також виявила порушення, пов'язані з виробництвом і продажем неякісних масок та інших противірусних засобів, а також із незаконною утилізацією медичних відходів.

Источник: szru.gov.ua

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Темы: пандемия

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