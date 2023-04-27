2 посыла "китайского звонка"

Если внимательно прочитать "китайскую версию" звонка, то в ней видятся следующие 2 ключевых посыла:

1) Китай больше не верит в возможность России изменить ситуацию на поле боя. Пекин убежден, что все попытки России углубить свое военное присутствие на территории Украины будут обречены на провал. Говоря проще, Пекин декларирует военную невозможность РФ продолжать военные действия в контексте наступления.

2) Китай рассчитывает на то, что и Украина не сможет существенно изменить положение на фронте в ближайшее время, поэтому Пекин предлагает себя в качестве модератора переговорного трека. Так, Пекин предполагает, что Москва, не имея никакой возможности совершать наступательные действия, всё ещё имеет возможность удерживать линию фронта.

Первое - правда. Второе - нет. Оценивание "украинского потенциала" китайской стороной для нас не несёт особой ценности: Киев никак не зависит от "китайского видения войны", поэтому Запад, разыгрывая информационные карты, несколько раз намеренно "сливал" в прессу под видом утечек информацию, которая должна была "замылить" глаза РФ относительно реальных возможностей Украины. При этом Запад умудрился несколько "втянуть" в свою дезинформационную игру ещё и Пекин, который "кинулся с мирным планом как раз перед наступлением ВСУ", пытаясь предвосхитить его результаты.

Главное же для нас то, что Китай фактически подписался под невозможностью РФ выиграть войну и вообще переломить ситуацию на фронте. И если в случае с Украиной Пекин повелся на кое-какие "полуприкрытые сливы", то саму Россию "проинспектировал сам военный корпус КПК". Та самая "поездка военных представителей из Китая в РФ" была смотринами перед грядущим этапом войны. И, исходя из этих смотрин, Китай сделал вывод, что положение РФ безнадежно. Так что никакой китайский Hui не сможет сохранить "статус кво": и если Китай признает, что РФ не может добиться успеха в рамках собственного наступления, то это значит, что победа Украины целиком в руках контрнаступления. И положительный исход оного поставит перевернутый крест на России.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7797

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