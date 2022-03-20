20 березня спрацювали лише половина гуманітарних коридорів, вдалося вивезти 7 295 людей

Протягом 20 березня із 7 запланованих гуманітарних коридорів спрацювали лише 4. Всього евакуйовано 7 295 людей, повідомляє hromadske.ua із посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

У Харківській області вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Але була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Влада отримала інформацію, що окупанти готують провокацію та хочуть захопити гуманітарну колону.

Для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ попередити плани окупантів не вдалося. Зокрема, зник зв’язок з 6 людьми: 5 водіями і одним лікарем.

У Київській області з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей. З села Тарасівка – 1 310 людей.

З міста Бородянка до Білої Церкви евакуація була зірвана другий день поспіль через порушення режиму тиші окупаційними військами.

У Донецькій області з міста Маріуполь до міста Запоріжжя прибули 3 985 людей. Вони їхали автобусами з Бердянська і приватним транспортом.

Для евакуації маріупольців з Бердянська було залучено 11 автобусів, які вже доїхали до міста Запоріжжя. Зранку 21 березня у напрямку Маріуполя планується відправлення ще близько 50 автобусів.

Основне місце для посадки в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27

Також у Бердянську діє гаряча лінія: +38 097 551 59 17; +38 050 439 75 29; 3 62 76 та 3 52 52. На неї можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя.

Верещук зазначила, що у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які виїжджають за погодженим маршрутом. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б.

Агентство Телевидения Новости