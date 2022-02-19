20 лютого вшановуємо Героїв Небесної Сотні: програма заходів

20 лютого українці вшановують День пам’яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013–2014 років.

Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року за демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.

З 16 по 28 лютого триватимуть пам’ятні події, основним організатором яких є Національний музей Революції Гідності. Кампанія проходитиме під усталеним гаслом «Небесній Сотні вдячні за свободу!».

Детальна програма заходів

https://www.maidanmuseum.org/uk/node/2066

Програму заходів розробляли у тісній співпраці з громадськістю та державними установами. Музей представив її на пресконференції в Укрінформі, в якій взяли участь голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, голова ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» Юрій Аксенин та генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Цього року вперше по всій Україні державні вшанування Героїв Небесної Сотні пройдуть за єдиним церемоніалом, розробленим, зокрема, за участі Українського інституту національної пам'яті.

«На восьмому році після тих подій Герої Небесної Сотні будуть вшановані по всій Україні за єдиним стандартом. Вшанування починатиметься з державного гімну, потім – міжконфесійна панахида, на завершення – покладання квітів під акомпанемент військового оркестру», – розповів про церемоніал Юрій Аксенин.

Крім офіційних державних заходів та пам'ятних, зокрема мистецьких, подій, Музей Майдану продовжив відеопроєкт «Характери гідності» та запустив соціальну кампанію.

Відеопроєкт «Характери гідності» уперше був представлений у 2019 році й зараз налічує кілька десятків відео. Це короткі історії про дитинство, вчинки, стосунки з близькими, мрії та прагнення Героїв Небесної Сотні. Розповіді найближчих родичів покликані нагадати нам про ціну свободи та відповідальність за її збереження.

Соціальна кампанія містить ролик та вуличну рекламу двох типів. Загальну візуалізацію створив ілюстратор Олександр Ком'яхов. Також музей розробив окрему серію «Портрети героїв», в межах якої у регіонах на вуличних носіях розміщуватимуться портрети і життєві гасла саме тих героїв Небесної Сотні, які народилися чи жили в кожному конкретному регіоні.

Нагадаємо, 2021 року Верховна Рада України визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. А Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки.

Источник: uinp.gov.ua

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