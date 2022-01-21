20 тысяч евро совершеннолетним: Раде рекомендуют принять "экономический паспорт" за основу

Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 20 января рекомендовал парламентариям поддержать законопроект об экономическом паспорте за основу.

Об этом сообщил нардеп и член налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Документ поддержали 17 из 34 членов комитета, 4 проголосовали "против".

По словам Железняка, законопроект могут вынести в зал на голосование в ближайшие пленарные недели.

Как отметил председатель комитета Даниил Гетманцев, комитет рекомендовал утвердить сразу два законопроекта – №6394 и №6396. Первый является рамочным законопроектом по экономическому паспорту, а вторым вносятся изменения в Налоговый кодекс.

Источник: epravda.com.ua

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