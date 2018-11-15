200 харьковских домов без тепла

Сейчас без отопления в Харькове - 200 домов. Это данные по состоянию на утро 15 ноября.

Об этом сообщает UA: Харьков со ссылкой на директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Сергея Магдисюка.

По его словам, самое большое количество домов без отопления в Шевченковском и Киевском районах города. Сколько именно, он не уточнил. Причина отсутствия отопления - порывы на изношенных сетях.

Агентство Телевидения Новости